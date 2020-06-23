مستثمرو جنوب سيناء: أربع أسواق سياحية تستأنف رحلاتها لشرم الشيخ منتصف يوليو

أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرو جنوب سيناء أن ايطاليا وأوكرانيا وازباكستان وكازاخستان ستبدأ مع منتصف شهر يوليو المقبل في عودة السياح الى مدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن بيلاروسيا وبلجيكا وهولندا يعملون على إعداد وتنظيم رحلات لسياحهم لزيارة مصر قريبا مع اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية المحددة،أما السوق الألماني والإنجليزي فقال عبد اللطيف أنه من المتوقع عنودتهما لمصر بداية شهر أكتوبر المقبل.
ولفت عبد اللطيف ، إلى أن كل المؤشرات العالمية تعطي نوعا من التفاؤل تجاه انتهاء ازمة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى، خاصة أن أغلب الدول التى كانت تعانى معاناه شديدة من أزمة كورونا خاصة دول أوروبا فتحت حدودها مع بعضها، وبدأت أعداد الإصابات فيها تتراجع بشكل كبير وعادت دول إلى حياتها الطبيعية مثل فرنسا التي فتحت مسارحها والسينمات والمطاعم وكذلك ايطاليا وكل هذه المؤشرات تبشرنا بانتهاء أزمة كورونا لدينا قريبا، مؤكدا أن هناك دولاً كثيرة بدأت تحجز لزيارة مصر ولكن ضمن اتفاق معلن في العالم كله وهو التحرك وسط إجراءات احترازية ووقائية محددة.
وأشاد عبد اللطيف ، بحصول حوالي 350 فندقا على شهادات السلامة والصحة المهنية والعمل فى ظل كورونا من أصل 1200 فندق بمصر وهذه نسبة جيدة منها 69 فندقا بشرم الشيخ تم الموافقة لها على عودة النشاط، مضيفا أن شهر يوليو سيشهد نوع من الحركة السياحية بسيط ولكنه بداية خاصة ان مصر للطيران بدأت في الاعلان عن جداول رحلاتها، وكذلك قرار الدولة المصرية بإعفاء السياح من رسوم التأشيرات والحصول عليها من المطار حتى شهر أكتوبر القادم، وتخفيض اسعار وقود الطائرات ورسوم الهبوط والإقلاع، وحصول مصر على شهادة عالمية من منظمة السياحة العالمية بأنها دولة آمنة كل هذه عوامل تشجيعية لعودة السياحة سريعا لمصر.
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