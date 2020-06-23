مزارع يقتل شقيقه الأصغر للخلاف على ملكية جرار زراعى خردة بقنا

قنا- وائل محمد

انهال مزارع بمركز أبو تشت بمحافظة قنا طعنا بسكين على شقيقه الأصغ، وقتله لخلافهما على تقسيم ثمن ميراث جرار زراعى.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد ،مدير أمن قنا إخطارا من العميد أمين سند رئيس المباحث بمصرع حمادة حفنى صبرى، 24 سنة، عامل، بقرية الرواتب، بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

وكشفت تحريات فريق البحث بإشراف العميد عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا، والعقيد قرشى عبد المنعم قرشى رئيس فرع البحث الجنائى بمركز أبو تشت، أن مرتكب الحادث محيى الدين حفنى صبرى 55 سنه مزارع شقيق المجنى عليه حيث نشبت بينهما مشاجرة لخلافهما على ملكية جرار زراعى خردة، وقام خلالها المتهم بطعن شقيقه بسكين وتركه غارقاً فى دمائه وفرهارباً.

تمكن المقدم أحمد عبد الحق وكيل فرع البحث الجنائى بمركز أبو تشت من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الحادث.

وأعترف المتهم أمام العميد أمين سند رئيس المباحث بارتكاب الحادث فى لحظة غضب ولكنه لم يقصد قتل شقيقه وأبدى ندمه الشديد على أرتكاب الواقعة.

وأضاف لأنه أثناء جلوسهما لتقسيم جرار زراعى خرده نشبت بينهما مشادة كلامية، وقام شقيقي باتهامى بالظلم، وعدم إعطائه حقه فى الميراث مما أثار غضبى، ونشبت مشاجرة بيننا فطعنته بسكين ولم أدرى بنفسى الاعندما شاهدت الدماء تسيل منه، و تم إحالة المتهم للنيابة العامة.