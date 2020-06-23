مرشح رئاسي سابق فى تركيا: نحن في فترة الانتقام والإعدام باستخدام القضاء

أيدت محكمة الاستئناف في تركيا الحكم الصادر ضد رئيسة حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض بإسطنبول كافتنجي أوغلو، بالسجن لمدة 9 سنوات و8 شهور و20 يومًا، ما أثار غضب المعارضة التركية بحسب صحيفة gercekgundem التركية.
وقال المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهورية المعارض، محرم إنجة، إن النظام الحاكم الحالي ينتقم من المعارضة بأحكام الإعدام ويستغل القضاء.
وكتب "إنجه" تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "معاقبة رئيسة حزبنا بإسطنبول، كافتنجي أوغلو، بسبب تغريدات نشرتها منذ عدة سنوات وموافقة محكمة الاسئتناف على العقوبة، يوضح وضع المحاكم والقضاء في تركيا. فهذه فترة إعدام وانتقام بالقضاء".
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا إلي 5001 حالة وفاة، حيث سجلت تركيا 27 حالة وفاة جديدة آخر 24 ساعة.
كما بلغ العدد الإجمالي للإصابات في تركيا 190 ألفًا 165 حالة إصابة مؤكدة، مسجلين 1268 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفق البيان الذي أدلى به وزير الصحة التركي على صفحته على التواصل الإجتماعي، فقد تطرق إلي الولايات التركية التي شهدت زيادة في حالات كورونا الفترة الأخيرة.
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