مرشح رئاسي سابق فى تركيا: نحن في فترة الانتقام والإعدام باستخدام القضاء

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أيدت محكمة الاستئناف في تركيا الحكم الصادر ضد رئيسة حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض بإسطنبول كافتنجي أوغلو، بالسجن لمدة 9 سنوات و8 شهور و20 يومًا، ما أثار غضب المعارضة التركية بحسب صحيفة gercekgundem التركية.

وقال المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهورية المعارض، محرم إنجة، إن النظام الحاكم الحالي ينتقم من المعارضة بأحكام الإعدام ويستغل القضاء.

وكتب "إنجه" تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "معاقبة رئيسة حزبنا بإسطنبول، كافتنجي أوغلو، بسبب تغريدات نشرتها منذ عدة سنوات وموافقة محكمة الاسئتناف على العقوبة، يوضح وضع المحاكم والقضاء في تركيا. فهذه فترة إعدام وانتقام بالقضاء".