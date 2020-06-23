مراقبة الأغذية بشمال سيناء تنفذ حملة فحص للدقيق بمطحن العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت إدارة مراقبة الأغذية بصحة شمال سيناء انتهاء حملة المرور على مطاحن شمال سيناء للوقوف على الحالة الصحية بها ومدى مطابقة الدقيق المنتج للاشتراطات الصحية .

وقام كل من محمد فرحان عيد مراقب عام الأغذية، ومحمود فراج، وعرفات موسى مراقبى أغذية المديرية بالفحص لصلاحية الدقيق المنتج وتم سحب عدد 5 عينات للتحليل والفحص .

أعقب الحملة اجتماع بالمهندس مدير عام المطاحن و مديرى الإنتاج والتشغيل والاقسام بالمطحن، والتأكد من حمل جميع العاملين لشهادات صحية بخلوهم من الأمراض، و توعية الحضور بضرورة ارتداء الواقيات الشخصية اثناء العمل، وضرورة التباعد الاجتماعى بين العمال لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما تم التنبيه بضرورة اتباع الممارسات الصحية الجيدة اثناء التصنيع، ومقررا ان تتواصل حملات مراقبة الأغذية بمتابعة جميع المنتجات المقدمة للمواطنين على أرض شمال سيناء.

وسبق واعلنت مراقبة الاغذية بصحة شمال سيناء، تنفيذها حملة جديدة على المحلات تم خلالها تحرير 9 محاضر مخالفات وإعدام كميات أغذية منتهية الصلاحية.

واوضح البيان انه تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوكه مدير عام مديريه الشئون الصحيه فى احكام الرقابة على متداولى الأغذية وتوجيهات الدكتور رمضان توفيق المدير الوقائى بضرورة المرور الدورى على متداولى الأغذية بشمال سيناء، قامت إدارة مراقبة الاغذيه بشمال سيناء بقيادة محمد فرحان عيد مراقب عام الأغذية، ومحمود فراج والسيد وعرفات موسى مراقبى اغذيه المديرية، وأحمد وجيه مفتش اغذية المديرية بتكثيف الحملات على التوكيلات الغذائية بمدينة العريش .

وتشكيل فريق من مفتشى الأغذية ادارة العريش مكون محمد فايز ومحمد برهم ومحمود فتحى وعمرو اسلام مفتشى الأغذية بإدارة العريش وكانت نتائج الحملة تحرير عدد 6 محاضر للقرار 97، وتحرير عدد 2 محضر للقرار 96، وإعدام 800 علبه زبادى، وإعدام 20 لتر عصائر، وإعدام 30 كيلو حلوى، ومحضر إغلاق لنقص شديد فى الاشتراطات الصحية .

وسبق اعلنت صحة شمال سيناء تنفيذ فريق من مراقبى الأغذية بمديرية صحة شمال سيناء، حملة استهدفت فحص سلع معروضة فى أسواق العريش، وتم تحرير عدد 1 محضر ضبط أغذية منتهية الصلاحية بزنة 51 كيلو جرام، وجارى التأييد من النيابة، وتحرير 3 محاضر للقرار 96 وعدد 5 محاضر للقرار 97، وسحب 12 عينة مختلفة، وإعدام ٢٣ كيلو أغذية منتهية الصلاحية بمحلات مختلفة، وتحرير2 جواب لمجلس المدينة، وإغلاق 2 منشأة غذائية لنقص شديد بالاشتراطات الصحية.