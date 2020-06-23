مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى يتفقد أعمال التقديم للمعهد الفنى للتمريض بالتأمين

تابع اليوم الدكتور حسن محمود محمد سليمان ، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى ، التقديم للمعهد الفنى للتمريض للتأمين الصحى بنى سويف للعام الدراسى ، حيث تفقد مدير عام الفرع مقر التقديم الكائن بمدرسة الاقباط الإعدادية أمام مبنى الهلال ، وذلك فى رابع أيام التقديم ، والذى سينتهى فى يوم الخميس 16 يوليو القادم ، ويشترط ألا يقل المجموع عن 260 درجة .
وتابع مدير الفرع أعمال الإجراءات الاحترازية ، وتم التأكيد على التباعد الاجتماعى، وعدم وجود تكدس أو زحام حيث تم متابعة عدد الملفات حوالى (30) ملف يوميا ، والحضور بالكمامة لجميع المتقدمين .
ورافق مدير عام الفرع كل من الدكتورة رضا محمود مدير إدارة الشؤون الطبية والدكتورة هبه محمد حسن مدير العيادات .
وأكد مدير الفرع فى بيان له ، أنه فيما يتعلق بالأوراق المطلوبة " شهادة ميلاد كمبيوتر (صورة طبق الأصل) ، صحيفة الحالة الجنائية (أصل) ، شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الاعدادية ، شهادة النجاح فى المرحلة الإعدادية (صورة طبق الأصل) ، صورة بطاقة ولى الأمر ، دوسيه بلاستيك ، وشراء ملف التقديم من مقر التقديم بمبلغ 100 جنيه وذلك يوم التقدم ، وإيصال مرافق حديث " .
وجميع الأوراق صورة طبق الأصل مختومة بختم الشعار من الإدارة التعليمية أو المدرسة الإعدادية .
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