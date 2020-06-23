مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى يتفقد أعمال التقديم للمعهد الفنى للتمريض بالتأمين

بنى سويف - هانى فتحى

تابع اليوم الدكتور حسن محمود محمد سليمان ، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى ، التقديم للمعهد الفنى للتمريض للتأمين الصحى بنى سويف للعام الدراسى ، حيث تفقد مدير عام الفرع مقر التقديم الكائن بمدرسة الاقباط الإعدادية أمام مبنى الهلال ، وذلك فى رابع أيام التقديم ، والذى سينتهى فى يوم الخميس 16 يوليو القادم ، ويشترط ألا يقل المجموع عن 260 درجة .

وتابع مدير الفرع أعمال الإجراءات الاحترازية ، وتم التأكيد على التباعد الاجتماعى، وعدم وجود تكدس أو زحام حيث تم متابعة عدد الملفات حوالى (30) ملف يوميا ، والحضور بالكمامة لجميع المتقدمين .

ورافق مدير عام الفرع كل من الدكتورة رضا محمود مدير إدارة الشؤون الطبية والدكتورة هبه محمد حسن مدير العيادات .

وأكد مدير الفرع فى بيان له ، أنه فيما يتعلق بالأوراق المطلوبة " شهادة ميلاد كمبيوتر (صورة طبق الأصل) ، صحيفة الحالة الجنائية (أصل) ، شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الاعدادية ، شهادة النجاح فى المرحلة الإعدادية (صورة طبق الأصل) ، صورة بطاقة ولى الأمر ، دوسيه بلاستيك ، وشراء ملف التقديم من مقر التقديم بمبلغ 100 جنيه وذلك يوم التقدم ، وإيصال مرافق حديث " .

وجميع الأوراق صورة طبق الأصل مختومة بختم الشعار من الإدارة التعليمية أو المدرسة الإعدادية .

مدير فرع بنى سويف يتفقد اعمال التقديم للمعهد الفنى للتمريض

مدير فرع بنى سويف يتفقد اعمال التقديم للمعهد الفنى للتمريض

مدير فرع بنى سويف يتفقد اعمال التقديم للمعهد الفنى للتمريض

مدير فرع بنى سويف يتفقد اعمال التقديم للمعهد الفنى للتمريض