اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:59 م
خالد صلاح
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مدير آسبن يقول إنها يمكن أن تنتج 10 ملايين قرص من عقار (ديكساميثاسون) في شهر

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:37 م
مدير آسبن يقول إنها يمكن أن تنتج 10 ملايين قرص من عقار (ديكساميثاسون) في شهر كورونا
رويترز

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 قال المدير التنفيذي لشركة آسبن لصناعة الأدوية ستيفن سعد اليوم الثلاثاء إن الشركة يمكنها أن تطرح عشرة ملايين قرص من عقار (ديكساميثاسون) خلال شهر.

وأظهرت نتائج التجارب أن الديكساميثاسون أسهم في تقليل معدلات الوفيات بين حالات الإصابة الشديدة بمرض كوفيد-19 بواقع الثلث مقارنة بعلاج وهمي، وذلك حسبما ذكر علماء في جامعة أكسفورد الأسبوع الماضي، واصفين الاكتشاف بأنه إنجاز كبير.

وقال سعد "نظرت شركة آسبن إلى الاحتياجات على المدى القصير، ويمكنها توفير 10 ملايين قرص خلال الفترة ما بين الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة. وسنتطلع لإنتاج المزيد إذا كانت هناك حاجة إلى منتج إضافي"، لكنه لم يشر إلى حجم الإنتاج الحالي.

وتنتج الشركة، التي تعتبر أكبر مورد للأدوية في جنوب أفريقيا ولها حصة في سوق أفريقيا جنوب الصحراء تبلغ نسبتها 22٪، كلا من الحقن والأقراص من عقار (ديكساميثاسون) وهو الذي يستخدم بشكل رئيسي في علاج الأورام والربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

وقالت الشركة يوم الاثنين إن حكومة جنوب أفريقيا تواصلت معها من أجل إنتاج العقار ليس لسوقها المحلية فحسب، بل لبقية أنحاء القارة الأفريقية أيضا.

وقالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا يوم الجمعة إن لدى الحكومة مخزونا يضم 300 ألف أمبول من العقار، ويمكنها أن تعمل على تأمين الإمدادات من الموردين المحليين. (إعداد يحيى خلف للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

 
 

 


كورونا

اسبن

مدير اسبن

فيروس كورونا

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