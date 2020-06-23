محور سمالوط والطريق الصحراوى الغربى مشروعات عملاقة تنتظر الافتتاح فى 30يونيو

المنيا- حسن عبد الغفار

مع اقتراب ذكرى ثورة 30 يونيو، تأتى المشروعات القومية التى تم إنجازها والتى أوشكت على الانتهاء شاهد على رحلة كفاح بين القيادة السياسية والمواطنين، وكانت محافظة المنيا أحد المحافظات التى كان لها نصيب من تلك المشروعات .

ويأتى فى مقدمتها محور سمالوط بمحافظة المنيا أحد أهم تلك المشروعات والذى يبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا عدد 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجـاه. ويشمل 43 عملاً صناعياً، منها عدد 30 كوبرى تضم، 4 كبارى رئيسية، هى كوبرى على الطريق الصحراوى الشرقى – كوبرى أعلى نهر النيل –كوبرى على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى – كوبرى على الطريق الصحراوى الغربى، و26 كوبرى و17 نفقًا، لتفادى التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف.

ويساهم محور سمالوط فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوى الغربى، عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى " القاهرة – أسوان " شمال مدينة سمالوط ،كما يساهم فى ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، ويوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.

كذلك الطريق الصحراوى الغربى الذى يتم تطويره والذى يساهم فى أحداث نقله حضارية لتنشيط التجارة فى الصعيد وتسهيل عمليات النقل الثقيل، الذى زاره اللواء كامل الوزير وزير، النقل أكثر من مرة للوقوف على معدلات التنفيذ والتى أوشكت على الانتهاء .

الصرف الصحى

تعد مشروعات الصرف الصحى واحدة من أهم المشروعات القومية التى تحافظ على صحة الإنسان وتشهد المحافظة طفرة كبيرة فى تلك المشروعات وياتى فى مقدمتها مشروع أعمال صرف صحى المنيا بطاقة 90 ألف م3/يوم بتكلفة 565 مليون جنيه، ومحطة مياه ابوقرقاص بطاقة 102 ألف م3 / يوم بتكلفة 690 مليون جنيه والتى تم تشغيلها تجريبيا استعدادا لافتتاحها فى 30 يونيو والتى تعد ثانى أكبر محطة على مستوى الجمهورية واكبر محطة على مستوى محافظات الصعيد.

عشش محفوظ ومدينة العمال

كذلك تأتى مشروعات القضاء على العشوائيات، أحد أهم أولويات الرئيس منذ تولية حيث شهدت المحافظة فى الفترة الماضية تطوير منطقة عشش محفوظ والتى تم تغيير اسمها إلى روضة محفوظ، حيث تغيرت الحياه داخل المنطقة بشكل كبير، كذلك مدينة العمال التى يجرى العمال بها أوشكت على الانتهاء وتسليم أعمالها إلى جانب عدد من المناطق العشوائية والغير آمنة التى تم رصدها وسيبدأ العمل بها .