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محمد بن راشد فى جولة بمزارع سمكية فى صحراء دبى: ننتج 3000 طن من الأسماك سنويا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:32 ص
محمد بن راشد فى جولة بمزارع سمكية فى صحراء دبى: ننتج 3000 طن من الأسماك سنويا محمد بن راشد وحمدان بن محمد ولى عهد دبى
كتب خالد إبراهيم

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نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، صورا أثناء زيارته، لأحدى المزارع السمكية فى صحراء دبى، ضمن جولاته، بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بنسبة كبيرة فى دبى، وعلق بن راشد على الصور، "خلال زيارتى لمزرعة Fish Farm .. من صحراء دبى تنتج المزرعة 3000 طن من الأسماك سنويا.. فخور بكوادر إماراتية تسهم اليوم بشكل حيوى فى ترسيخ الأمن الغذائى للوطن"، ويظهر معه فى الصور، نجله الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى.

أثناء الجولة
أثناء الجولة

 

أثناء الزيارة
أثناء الزيارة

 

قبل أيام، نشر بن راشد  صور، أكد فيها أنه يتقدم جموع الموظفين الذين استأنفوا عملهم من المكاتب فى دبى بنسبة 100% وفق صحيفة البيان الإماراتية، وفى تصريحات سابقة له أكد الشيخ بن راشد دخول مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية وهى مرحلة كل شخص فيها مسئول وكل المؤسسات والقطاعات،مشددا على أن الصحة ستبقى أولوية ومسئولية كما أن إرجاع عجلة الاقتصاد للدوران استراتيجية وضرورية.

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

وأضاف: "نقول للجميع.. الحياة مستمرة.. والإنجاز متواصل.. والتجربة جعلتنا أقوى وأفضل وأسرع.. والقادم يحتاج منا لروح جديدة.. وتفكير مختلف.. وأسلوب عمل أكثر مرونة وذكاء".

محمد بن راشد وحمدان بن محمد ولى عهد دبى
محمد بن راشد وحمدان بن محمد ولى عهد دبى

 

وأشار إلى مناقشة إجراءات عودة الموظفين، فى اجتماع مجلس الوزراء أوآخر مايو الماضى، وآليات عمل الحكومة مستقبلاً مضيفا: شكلنا فريقاً لتطوير الخدمات القضائية الذكية بشكل كامل تقنياً وتشريعياً وفريقاً لدراسة الثقافة المجتمعية التى يحتاجها مجتمعنا للمرحلة القادمة لإتمام شكل العمل الحكومى وتوفير نفقاته المستقبلية. 

 

 


محمد بن راشد

مزارع سمكية فى صحراء دبى

أسماك

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