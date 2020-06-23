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محافظ مطروح: تشكيل لجنة لمعاينة جميع المواقع المقترحة لإقامة مدرسة للتمريض بنين

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:27 م
محافظ مطروح: تشكيل لجنة لمعاينة جميع المواقع المقترحة لإقامة مدرسة للتمريض بنين اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالي

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عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إجتماعا لمناقشة إنشاء لمدرسة تمريض بنين بمطروح ، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائب سليمان فضل العميرى ومديرى المديريات والادارات المعنية.
 
وذلك فى إطار حرص المحافظ الإرتقاء بمنظومة الصحة بمحافظة مطروح وتوفير الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين.
  
وقرر محافظ مطروح تشكيل لجنة لمعاينة جميع المواقع المقترحة لإقامة مدرسة للتمريض بنين تتيح استيعاب الزيادة المستقبلية فى أعداد الطلاب ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة لتحديد الشروط والمعايير اللازمة لاقامة مثل هذا النوع من المدارس ، بالإضافة إلى معاينة إحدى الموقع المقترحة مؤقتاً  للبدء فى وضع نواه اقامة مدرسة للتمريض هذا العام .
 
 

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