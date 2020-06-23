اليوم السابع
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محافظ قنا يكرم صاحب مبادرة "الفن يحارب "كورونا" لتجميل واجهات المنازل (صور)

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:00 ص
محافظ قنا يكرم صاحب مبادرة "الفن يحارب "كورونا" لتجميل واجهات المنازل (صور) محافظ قنا يكرم صاحب مبادرة الفن يحارب كورونا
قنا - وائل محمد

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كرم اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، أحمد الأسد مدرس التربية الفنية صاحب مبادرة "الفن يحارب كورونا" ، وذلك لتنفيذه أعمال تجميل وتلوين واجهات بعض المنازل بقرية المخادمة بمدينة قنا وبمساعدة شباب وأهالي القرية ، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .

 وأشاد المحافظ، بفكرة المبادرة والجهود التي يبذلها الشاب بالتعاون مع أهالي قريته لإظهار القرية بالشكل الجمالي اللائق ، مؤكدا علي ضرورة استثمار طاقة الشباب وأوقات فراغهم وتشجيعهم علي تنفيذ مثل هذه الافكار الايجابية ، مشيرا الى ضرورة تبني مثل هذه المبادرات التي تساهم بشكل كبير في زيادة الوعي المجتمعي لدى النشء والشباب بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري للمنازل والشوارع.

وأكد أن المحافظة بمختلف أجهزتها التنفيذية حريصة علي تقديم  كافة أوجه الدعم في تنفيذ المبادرة وتعميمها بالقري والمدن .
 
من جانبه قدم أحمد الأسد شكره للمحافظ علي هذا التكريم ودعمه الكامل لفكرة المبادرة ، موضحا أنه قام بتنفيذ الفكرة بواجهات المنازل القديمة والاعمدة والاكشاك الكهربائية من خلال تنفيذ الرسومات والجداريات بالألوان المبهجة التي تدعو الي التفاؤل وبمساعدة الاطفال والشباب من أهالي القرية وسط أجواء من التعاون والترابط والمشاركة الفعالة للشباب لتنفيذ مبادرتهم ، مستغلين أوقات فراغهم في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.
 

محافظ قنا يكرم صاحب مبادرة الفن يحارب كورونا (1)
محافظ قنا يكرم صاحب مبادرة الفن يحارب كورونا (1)

 

محافظ قنا يكرم صاحب مبادرة الفن يحارب كورونا (2)
محافظ قنا يكرم صاحب مبادرة الفن يحارب كورونا (2)

 

محافظ قنا يكرم صاحب مبادرة الفن يحارب كورونا (3)
محافظ قنا يكرم صاحب مبادرة الفن يحارب كورونا (3)

 

محافظ قنا يكرم صاحب مبادرة الفن يحارب كورونا (4)
محافظ قنا يكرم صاحب مبادرة الفن يحارب كورونا (4)


 


مبادرة تجميل المنازل

كورونا

فيروس كورونا

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