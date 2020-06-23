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محافظ دمياط تبحث إجراءات تسكين وحدات تجارية بالسوق الحضارى بفارسكور قبل افتتاحه

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:05 م
محافظ دمياط تبحث إجراءات تسكين وحدات تجارية بالسوق الحضارى بفارسكور قبل افتتاحه جانب من الاجتماع
دمياط عبده عبد البارى

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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد واللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالسوق الحضارى بفارسكور والذى من المقرر افتتاحه قريباً.

وبحثت المحافظ آليات تسكين الوحدات التجارية بمبنيى السوق والتى ستتم من خلال إجراء قرعة، على أن يتم تخصيص وحدات الدور الأرضى البالغ عددها 20 وحدة لتجارة الأسماك والدواجن واللحوم نظرًا للتجهيزات التى تم تنفيذها تخص أنشطة محددة ، وأكدت محافظ دمياط على توزيع الأنشطة بالسوق وفقاً لمنظومة محددة بإعتبار كونه مجمع متكامل يهدف إلى منع ظاهرتى الباعة الجائلين والعشوائية بتكلفة إنشاء بلغت 10 مليون جنيه .

 

وفى ذات السياق، وجهت الدكتورة منال عوض بالبدء فى اتخاذ إجراءات تعيين مديرين للادارتين المالية والإدارية وكذا فرد أمن وعمال للنظافة، مشددة على وضع خطة عمل لإدارة المنظومة بالسوق وآليات منع أية تجاوزات أو مخالفات، كما أكدت أيضا على سرعة استكمال الأعمال النهائية بالسوق وكذا إنشاء مطالع لتسهيل دخول البضائع وحركة ذوى الإعاقة، وتشكيل لجنة لاجراء قرعة التسكين فى أقرب وقت ممكن.


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