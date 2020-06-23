اليوم السابع
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محافظ دمياط: انهاء مشروع محطة صرف صحى عبد القادر 2 خلال 6 أشهر (صور)

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:20 م
محافظ دمياط: انهاء مشروع محطة صرف صحى عبد القادر 2 خلال 6 أشهر (صور) محافظ دمياط خلال الجولة الميدانية
دمياط معتز الشربينى

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أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة ميدانية ، صباح اليوم الثلاثاء،رافقها خلالها محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وأميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

واستهلت المحافظ تلك الجولة بتفقد مشروع محطة رفع صرف صحي عبد القادر 2،والذى تم عقد اجتماع تنسيقي بشأنه مايو الماضي ، إذ تم تدابير المبالغ المطلوبة لاستكمال المشروع من قبل شركة موبكو لإنتاج الأسمدة كمشاركة مجتمعية بتنفيذ وإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد.
 
واستمعت الدكتورة منال عوض الى شرح تفصيلى من قبل المهندس محمد عسل حول المشروع الذى من المقرر أن يخدم حوالى من 2000 إلى 3000 نسمة بكوبرى النماس بقرية السنانية وبعض المناطق المحيطة، حيث تم البدء في إنشاء الأساسات وتوريد الطلمبات، ثم تنفيذ أعمال الشبكات ، وفى هذا الشأن وجهت المحافظ باحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى للمنطقة وكذا ضرورة نهو كافة الأعمال خلال الستة أشهر القادمة. 
 
وعلى جانب آخر، قامت محافظ دمياط بزيارة مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي رأس البر الذى يعد أضخم المشروعات بذلك القطاع حيث  بلغت تكلفته 220 مليون جنيه، ليخدم ما يقرب من 20000 نسمة بمدينة رأس البر و منطقتى السنانية وشرق الميناء، إذ تابعت المحافظ مرحلة تجارب التشغيل بالمحطة الثنائية، مؤكدة على سرعة استكمال تنفيذ أعمال تنسيق الموقع بها تمهيدا لافتتاحها فى أقرب وقت ممكن.
 
يأتى ذلك استكمالاً لمتابعات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة وذلك بهدف تعزيز قطاعات البنية التحتية و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
محافظ دمياط خلال الجولة الميدانية (1)
محافظ دمياط خلال الجولة الميدانية (1)

محافظ دمياط خلال الجولة الميدانية (2)
محافظ دمياط خلال الجولة الميدانية (2)

محافظ دمياط خلال الجولة الميدانية (3)
محافظ دمياط خلال الجولة الميدانية (3)

محافظ دمياط خلال الجولة الميدانية (4)
محافظ دمياط خلال الجولة الميدانية (4)
 
 
 
 
 
 

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