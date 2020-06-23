اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:52 م
خالد صلاح
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محافظ بنك كندا: صعوبات تواجه تعافى الاقتصاد من آثار كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:15 م
محافظ بنك كندا: صعوبات تواجه تعافى الاقتصاد من آثار كورونا كورونا فى كندا - أرشيفية
أ ش أ

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 أكد محافظ بنك كندا المركزى، تيف ماكليم، أن تعافي اقتصاد كندا من آثار جائحة كورونا سيكون صعبا، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يتسبب الوباء في الإضرار الدائم بالعرض والطلب.

وفي أول خطاب له منذ توليه منصبه الجديد، قال ماكليم إن سعر الفائدة الرئيسي للبنك البالغ 0.25% عند حده الأدنى الفعال، مضيفا أن البنك المركزي يشعر أن تحريك أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية قد يشوه سلوك المؤسسات المالية.
وأوضح ماكليم أن الجمع بين إعادة الفتح غير المتكافئ عبر المقاطعات والصناعات، ومعدلات البطالة "من المحتمل أن تلحق بعض الضرر الدائم بالطلب والعرض".
وأشار إلى أن قواعد التباعد الجسدي المستمرة قد تعني أن أماكن العمل لا يمكن أن تكون منتجة كما كانت في السابق، مضيفا أن العديد من الخدمات ستظل صعبة تقديمها.


كندا

كورونا

بنك كندا المركزى

فيروس كورونا

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