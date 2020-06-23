محافظ المنيا يوجه بإنجاز أعمال اللجان الفنية للتصالح فى مخالفات البناء

عقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اجتماعا موسعا مع اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمبانى المخالفة لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وحصر كافة مخالفات البناء والتى تضم مخالفات البناء بدون ترخيص، بناء على أراضٍ زراعية، بناء على أراضى أملاك دولة، بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وذلك بهدف إزالة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مما يضمن حق الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، المهندس خالد طه مدير وحدة التفتيش الفنى الهندسى بالمحافظة، رؤساء المدن، وعدد من الجهات المعنية.
ناقش المحافظ خلال الاجتماع أعمال لجان البت فى الطلبات، موجها بالإسراع فى معدلات الإنجاز، كما وجه بسرعة الانتهاء من المعاينات الخاصة بالمبانى داخل الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة، مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين فى التصالح.
وشدد المحافظ، على الاستمرار فى تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص، والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدى بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لمن لم يتقدم بطلب تصالح او تم رفض الطلب المقدم منه من خلال اللجان او لم يستوف المستندات اللازمة للطلب.
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