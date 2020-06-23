اليوم السابع
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محافظ المنيا يوجه بإنجاز أعمال اللجان الفنية للتصالح فى مخالفات البناء

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:11 م
محافظ المنيا يوجه بإنجاز أعمال اللجان الفنية للتصالح فى مخالفات البناء جانب من الاجتماع
المنيا - حسن عبد الغفار

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عقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اجتماعا موسعا مع اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمبانى المخالفة لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وحصر كافة مخالفات البناء والتى تضم مخالفات البناء بدون ترخيص، بناء على أراضٍ زراعية، بناء على أراضى أملاك دولة، بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وذلك بهدف إزالة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مما يضمن حق الدولة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، المهندس خالد طه مدير وحدة التفتيش الفنى الهندسى بالمحافظة، رؤساء المدن، وعدد من الجهات المعنية.

 

ناقش المحافظ خلال الاجتماع أعمال لجان البت فى الطلبات، موجها بالإسراع فى معدلات الإنجاز، كما وجه بسرعة الانتهاء من المعاينات الخاصة بالمبانى داخل الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة، مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين فى التصالح.

 

وشدد المحافظ، على الاستمرار فى تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص، والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدى بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لمن لم يتقدم بطلب تصالح او تم رفض الطلب المقدم منه من خلال اللجان او لم يستوف المستندات اللازمة للطلب.

 

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المنيا

ازاله التعديات

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التصالح فى مخالفات البناء

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