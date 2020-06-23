محافظ الغربية: توفير منافذ لبيع الكمامات بالسنطة بأسعار مخفضة للمواطنين

الغربية – عادل ضرة

تواصل محافظة الغربية ، جهودها فى توفير منافذ لبيع الكمامات وكافة المستلزمات الوقائية بأسعار مخفضة ، لخدمة البسطاء ومحدودى الدخل على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، ضمن التدابير الإحترازية التى اتخذتها لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

فى هذا السياق، تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، اليوم ، منافذ بيع الكمامات بمدينة السنطة، حيث كان فى استقباله اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة.

ووجه محافظ الغربية ، بضرورة تحقيق أكبر إستفادة للمواطنين من هذه المنافذ المتوفرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، موضحاً أن اجمالى عدد منافذ بيع الكمامات بالسنطة بلغ 3 منافذ ، حيث يوجد منفذ بالموقف العمومى على طريق السنطة ، ومنفذ آخر بشارع بورسعيد عند محطة القطار ، الى جانب منفذ جديد بمجلس المدينة .

وأضاف "رحمي" ان أسعار بيع الكمامات فى متناول البسطاء ومحدودى الدخل مراعاة للظروف المعيشية والأسرية لهم، مشددا على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين المترددين على منافذ البيع.

من ناحية اخرى تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عدداً من مدارس لجان الثانوية العامة بمدينة السنطة وزفتى والمحله الكبرى للتأكد من توفير الممرات الأمنة للطلاب وترك مسافات امنه حفاظاً على سلامتهم.

شملت الجولة مدارس خباب بن الارث الابتدائية وبلال بن رباح الاعدادية بنين وعزبة المنشاوى بالسنطة ، ومدارس فاطمة الزهراء وعثمان بن عفان الابتدائية وعمر بن الخطاب بزفتي، ومدرسة السيدة زينب الثانوية والسادات الثانوية وعبد المجيد سليم الابتدائية بالمحلة الكبري.

واطمأن محافظ الغربية على توفير الممرات الآمنة ، كما وجه اللواء اشرف بدران رئيس مدينة السنطة وهشام ابو المكارم رئيس مدينة زفتى ومحمد صلاح رئيس مدينة المحلة الكبرى باستكمال باقى المدارس على هذا المنوال حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب من انتقال عدوى فيروس كورنا المستجد .