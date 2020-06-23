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محافظ الشرقية: جاري إنشاء 5 مدارس لإضافة 72 فصل دراسى جديد بمركز منيا القمح

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:16 م
محافظ الشرقية: جاري إنشاء 5 مدارس لإضافة 72 فصل دراسى جديد بمركز منيا القمح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، الأعمال الإنشائية الجارية لتوسعة مدرسة الألفي الثانوية بنين التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية  والمقامة على مساحة 8867 م 2 والمكونة من 5 طوابق، وتضم 16 فصلاً مدرسياً بتكلفة 5 مليون و257 ألف جنيه لتمثل إضافة جديدة لإستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب ولتساهم وبشكل كبير في القضاء على نظام الفترتين وتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول ولتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب .

وإستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، حيث تمت الإشاره إلى أنه تم إستلام الموقع نهاية 2019 وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 70 % ومن المقرر نهو الأعمال ودخول المدرسة الخدمة الفعلية العام الدراسي القادم 2020 / 2021 .

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة الشركات المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة مع إلزامها بالجدول الزمني المحدد لنهو تلك الأعمال طبقاً للتوقيتات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً  بقطاع التعليم  باعتباره قاطرة التنمية والبناء مشيراً إلى جاري إنشاء عدد 5 مدارس مابين إنشاء جديد وتوسع وإحلال جزئي لإضافة 72 فصل دراسي جديد بتكلفة إجمالية تبلغ 31 مليون و389 ألف جنيه بمركز منيا القمح.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ومحمود محمد المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

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محافظ الشرقية يتفقد أعمال توسعة مدرسة الألفي 

 

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محافظ الشرقية يتفقد أعمال توسعة مدرسة الألفي 

 

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محافظ الشرقية يتفقد أعمال توسعة مدرسة الألفي 

 

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محافظ الشرقية يتفقد أعمال توسعة مدرسة الألفي 

 

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محافظ الشرقية يتفقد أعمال توسعة مدرسة الألفي 

 

 


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