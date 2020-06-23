محافظ الشرقية تزيل السلالم والحواجز الحديدية أمام العقارات بمنيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

أمر محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة منيا القمح بإزالة السلالم والحواجز الحديدية المقامة أمام العقارات السكنية والمحال التجارية مع إلزام أصحاب المحال بعدم التعدي على الشارع والالتزام بالمساحات المخصصة لهم وتحرير محاضر للمخالفين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة منيا القمح لمتابعة عدداً من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث تلاحظ للمحافظ تعدى أصحاب المحال التجارية علي الرصيف بشارع سعد زغلول ليأمر المحافظ رئيس المركز بإزالة التعديات فورا، وإتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين .

كلف المحافظ رئيس مركز منيا القمح بمراجعة التراخيص الممنوحة للمحال التجارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بقوة وحسم علي الجميع.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة وحي والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بإلزام العمال بارتداء الكمامات الواقية أثناء تنفيذ الأعمال، والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وعدم السماح بالتعدي على الرصيف مؤكداً أنه من حق المواطن أن يجد رصيفاً يمشي عليه

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ومحمود محمد المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح.