اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: 15 يوما للانتهاء من تجهيزات شارع 306 وإزالة كافة المخالفات

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:20 ص
محافظ الدقهلية: 15 يوما للانتهاء من تجهيزات شارع 306 وإزالة كافة المخالفات محافظ الدقهلية خلال تفقده مشروعات بالمنصورة
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة بدأها بدار المناسبات للوقوف على سير أعمال التطوير ورفع الكفاءة وطلب من الشركة المنفذة إعادة تقسيم الحمامات بما يعظم الاستفادة من المساحة المتاحة. 

كما طلب "مختار"، اعادة تنسيق القاعة وتغيير نظام الإضاءة بما يتناسب مع التعديلات والتصميم الجديد لها وزيادة مساحة قاعة العزاء الخاصة بالسيدات باضافة جزء من الجراج لها والاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة فيها وتعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة للمحافظة ومواردها الذاتية بما يوفر خدمة لائقة للمواطنين. 
 
وتفقد محافظ الدقهلية التجهيزات الجارية لإقامة مشروع شارع 306 ومنح رئيس حي غرب مهلة 15 يوما للانتهاء منها مع الحفاظ على المرافق الموجودة فيها واعادة تأهيل وتطوير الحمامات العمومية فيها بما يليق باهالي الدقهلية قائلا "لا أريدها مراحيض ".
 
كذلك قام محافظ الدقهلية، بتفقد أعمال تطوير حديقة شارع الجيش واستخدام طرق الري بالرش بدلا من الغمر ترشيدا لاستخدام المياه، ووجه لرئيس الحي برفع كفاءة الاضاءة فيها وتغيير مقاعد جلوس المواطنين فيها على أن يتم الانتهاء خلال أسبوعين. 
 
وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة خدمات المواطنين التنموية والترفيهية وتلبية مختلف الاحتياجات .
جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين وتحسين البيئة العامة وتوفير مختلف الخدمات اللازمة لهم.
محافظ الدقهلية خلال تفقده مشروعات بالمنصورة (1)
محافظ الدقهلية خلال تفقده مشروعات بالمنصورة (1)

محافظ الدقهلية خلال تفقده مشروعات بالمنصورة (2)
محافظ الدقهلية خلال تفقده مشروعات بالمنصورة (2)

محافظ الدقهلية خلال تفقده مشروعات بالمنصورة (3)
محافظ الدقهلية خلال تفقده مشروعات بالمنصورة (3)

محافظ الدقهلية خلال تفقده مشروعات بالمنصورة (4)
محافظ الدقهلية خلال تفقده مشروعات بالمنصورة (4)

محافظ الدقهلية خلال تفقده مشروعات بالمنصورة (5)
محافظ الدقهلية خلال تفقده مشروعات بالمنصورة (5)

محافظ الدقهلية خلال تفقده مشروعات بالمنصورة (6)
محافظ الدقهلية خلال تفقده مشروعات بالمنصورة (6)
 
 
 

الدقهلية

محافظ الدقهلية

شارع 306

قاعة مسجد النصر

مشروعات الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

رويترز: إنتاج ريمديسفير بالاستنشاق لعلاج كورونا وتوفير مليوني جرعة نهاية 2020

رويترز: إنتاج ريمديسفير بالاستنشاق لعلاج كورونا وتوفير مليوني جرعة نهاية 2020

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة