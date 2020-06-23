محافظ الدقهلية: 15 يوما للانتهاء من تجهيزات شارع 306 وإزالة كافة المخالفات

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة بدأها بدار المناسبات للوقوف على سير أعمال التطوير ورفع الكفاءة وطلب من الشركة المنفذة إعادة تقسيم الحمامات بما يعظم الاستفادة من المساحة المتاحة.

كما طلب "مختار"، اعادة تنسيق القاعة وتغيير نظام الإضاءة بما يتناسب مع التعديلات والتصميم الجديد لها وزيادة مساحة قاعة العزاء الخاصة بالسيدات باضافة جزء من الجراج لها والاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة فيها وتعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة للمحافظة ومواردها الذاتية بما يوفر خدمة لائقة للمواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية التجهيزات الجارية لإقامة مشروع شارع 306 ومنح رئيس حي غرب مهلة 15 يوما للانتهاء منها مع الحفاظ على المرافق الموجودة فيها واعادة تأهيل وتطوير الحمامات العمومية فيها بما يليق باهالي الدقهلية قائلا "لا أريدها مراحيض ".

كذلك قام محافظ الدقهلية، بتفقد أعمال تطوير حديقة شارع الجيش واستخدام طرق الري بالرش بدلا من الغمر ترشيدا لاستخدام المياه، ووجه لرئيس الحي برفع كفاءة الاضاءة فيها وتغيير مقاعد جلوس المواطنين فيها على أن يتم الانتهاء خلال أسبوعين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة خدمات المواطنين التنموية والترفيهية وتلبية مختلف الاحتياجات .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين وتحسين البيئة العامة وتوفير مختلف الخدمات اللازمة لهم.