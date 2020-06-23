محافظ الدقهلية يستقبل أحد أبطال موقعة " البرث " ويسلمه عقد عمل

الدقهلية شريف الديب

استقبل صباح اليوم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بحضور المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية ، الجندى خالد مصطفى محمد مصطفى العزب الحاصل على دبلوم المدارس التجارية وأحد الجنود الناجين من "معركة البرث" فى مدينه رفح المصرية فى 7يونيه 2017 والتى استشهد فيها الشهيد الاسطورة العقيد احمد منسى قائد الكتيبة 103صاعقة وعدد من رفاقه الجنود.

وخلال اللقاء سلم محافظ الدقهلية الجندى خالد مصطفى الناجى من المعركة عقد بفرصة عمل تكريما له بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية بالدقهلية، وأكد محافظ الدقهلية أن مصر لايمكن أن تنسى ابنائها الشهداء وجميع رجال القوات المسلحة الابطال الذين هم فى طليعه الوطن وحماته فى كل العصور.

وقدم محافظ الدقهلية التحية لأرواح المنسي ورفاقه، رجال مصر، أبطال العسكرية المصرية، الذين حاربوا ودافعوا عن الأرض والعرض حتى اللحظة الأخيرة.

جاء ذلك فى اطار الاهتمام البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأبطال القوات المسلحة المصرية درع الوطن، والذين قدموا حياتهم دفاعا عن الأرض والشرف والكرامة.