اليوم السابع
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محافظ الدقهلية: إنذار نهائى لمديرى المواقف والشؤون الإدارية بالديوان العام

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:43 ص
محافظ الدقهلية: إنذار نهائى لمديرى المواقف والشؤون الإدارية بالديوان العام محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة
الدقهلية شريف الديب

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تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم أعمال تطوير ورفع كفاءة الديوان العام للمحافظة، يرافقه اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام، وعدد من مديري الإدارات المعنية. 

وتفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي للاطمئنان على حسن سير الأداء وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير سبل الراحة لهم خلال فترة الانتظار، موجها بحسن استقبال المواطنين وحسن المعاملة. 
 
وخلال تفقد محافظ الدقهلية، للمبني وجه انذارا لمدير عام إدارة المواقف بالمحافظة معربا عن استيائه من انخفاض تحصيل رسوم السيارات وكلفه بعدم الجلوس بالمكتب، والتوجه لتفقد ومتابعة سير العمل في المواقف على الطبيعة، والتشديد على القيام بتحصيل رسوم الموقف "كارتة".
 
وتفقد محافظ الدقهلية حمامات ديوان عام المحافظة، ووجه لمدير الشئون الإدارية انذارا لتدني مستوي النظافة، ووجود تراكمات، وأمر مختار بعمل ورديات النظافة على مدار الساعة خاصة في الحمامات لتليق بالعاملين في الديوان العام. 
 
ووجه محافظ الدقهلية للسكرتير العام بالبدء الفوري في اقامة مظلة لخدمة المواطنين المتقدمين لإدارة فض المنازعات الموجودة بديوان عام المحافظة والمترددين عليها.
 
محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (1)
محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (1)

محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (2)
محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (2)

محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (3)
محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (3)

محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (4)
محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (4)

محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (5)
محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (5)

محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (6)
محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (6)

محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (7)
محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (7)

محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (8)
محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (8)

محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (9)
محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (9)

محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (10)
محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (10)

محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (11)
محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (11)

محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (12)
محافظ الدقهلية خلال تفقده ديوان المحافظة (12)
 

الدقهلية

محافظ الدقهلية

مدير مواقف الدقهلية

ديوان عام محافظة الدقهلية

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