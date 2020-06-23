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محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان مركز طب الأسرة المستقبل بأكتوبر

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:15 م
محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان مركز طب الأسرة المستقبل بأكتوبر محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان القوافل الطبية
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مركز طب الأسرة المستقبل بأكتوبر للاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية للمرضى وفى إطار متابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة (100 مليون صحة) التى انطلقت يوم السبت الماضى.
 
وأشاد محافظ الجيزة بتضافر كافة جهود الدولة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين مشيدًا بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، مؤكدًا أنه يمكن للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة متابعة حالتهم الصحية من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية وسيارات القوافل العلاجية المتواجدة بكافة أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أن المبادرة تساهم فى تقديم أفضل خدمة طبية لكافة المواطنين وكبار السن من خلال أقرب منطقة إليهم لتخفيف الأعباء على المواطنين والتيسير عليهم.
 
كانت بدأت محافظة الجيزة أمس السبت فى تقديم خدمات إجراء الكشف وصرف الأدوية لذوى الأمراض المزمنة من خلال عيادات متنقلة بـ 8 مواقع بالجيزة إضافة إلى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة التى انتهت قراراتهم أو إصدار قرارات جديدة.
 
وفى النقاط التالية المواقع التى يتم إجراءات الكشف وصرف الأدوية وهى:..
- وحدة رعاية الطفل بمدينة العمال بإمبابة
- مركز شباب زنين ببولاق الدكرور
- جزيرة محمد بالوراق
- الإدارة الصحية بأوسيم
- الاخصاص بالصف
- الإدارة الصحية بالعمرانية
- مركز طب الأسرة المستقبل بأكتوبر
- نكلا بمنشأة القناطر
 
كان قد تم نشر عددا من العيادات المتنقلة وتخصيص المراكز الصحية لاستقبال أصحاب الأمراض المزمنة لتقديم الخدمة الصحية لهم والتى تشمل علاج السكر والضغط والسمنة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان القوافل الطبية (2)
محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان القوافل الطبية 

محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان القوافل الطبية (3)
محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان القوافل الطبية 

محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان القوافل الطبية (4)
محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان القوافل الطبية 

محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان القوافل الطبية (1)
محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان القوافل الطبية 

محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان القوافل الطبية (6)
محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان القوافل الطبية 

محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان القوافل الطبية (7)
محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان القوافل الطبية 

محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان القوافل الطبية (8)
محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان القوافل الطبية 

محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان القوافل الطبية (9)
محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان القوافل الطبية 

محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان القوافل الطبية (5)
محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان القوافل الطبية 

 


الجيزة

وزيرة الصحة

محافظ الجيزة

اخبار مصر

الامراض المزمنة

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