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محافظ أسوان: إزالة 627 حالة تعد على الأراضى الزارعية وأملاك الدولة (صور)

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:27 م
محافظ أسوان: إزالة 627 حالة تعد على الأراضى الزارعية وأملاك الدولة (صور) إزالة التعديات على أراضى الدولة
أسوان - صلاح المسن

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على استمرار الحملات المكبرة التى تشنها المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية لإزالة مختلف التعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات على الأراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 5 آلاف و280 م2 ، منها حالة مخالفة بناء تمت خلال فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضى وحتى الآن بمساحة  800 م ، بالإضافة إلى 6 حالات تعدى على أراضى البناء تمت قبل فترة الحظر بمساحة 4 ألاف و480 م2 .

وأوضح محافظ أسوان، أن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها خلال فترة الحظر وحتى الآن وصلت إلى 627 حالة تعدى منها 547 حالة تعدى على أراضى البناء بمساحة 509 ألف و 543 م2 ، بجانب 80 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة تقريبية 206 فدان . 

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إزالة التعديات على أراضى الدولة

 

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إزالة التعديات على أراضى الدولة
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إزالة التعديات على أراضى الدولة

 


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