اليوم السابع
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محافظة القاهرة: استمرار تطوير شق الثعبان وإنشاء مصنع تدوير مخلفات الرخام

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:44 م
محافظة القاهرة: استمرار تطوير شق الثعبان وإنشاء مصنع تدوير مخلفات الرخام انشاء مصنع لتدوير مخلفات صناعة الرخام بشق الثعبان
كتب سيد الخلفاوى

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أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة ميدانية بالمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت "شق الثعبان"، حيث وجهت بسرعة انهاء الملفات الخاصة بالتقنيين وتذليل اى عقبات وضرورة اتخاذ الاجراءات الفعلية لاستكمال خطة تطوير المنطقة بالكامل، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.
 
وتفقدت نائب المحافظ، منطقة الشيماء وذلك للوقوف أخر ما تم في ملف تقنين أوضاع مصانع المنطقة بعد إحلال الضغط العالي وتحويله الى كابلات أرضية، كما تم المرور ايضا على منطقة بدر، وعلى الورش و المصانع والمعارض التي تقع تحت الضغط العالي كما تم المرور على محطة رفع المياه الخاصة بمنطقه الثعبان ومتابعه الاعمال الجارية بها.
 
وزارت عبد المنعم، مصنع تدوير مخلفات الرخام الجارى انشاءه والذى سيخلص المنطقة من مخلفات الرخام ويعظم الاستفادة منه ، بالإضافة إلى إنشاء طريق شق الثعبان الاوسطي حتى نهايته بمسافه 7 كيلو متر.
 
ووجهت نائب المحافظ بضرورة تذليل اى عقبات واتخاذ الاجراءات الفعلية لتوفير الخدمات ولإدخال المرافق (صرف_ مياه كهرباء_ الخ) وذلك لخدمة المنطقة بالكامل وضرورة عمل تسويه على الجانب الأيمن من الطريق من جهة شق الثعبان وذلك يؤدي الى تخليق اراضي جديدة من شأنها ان تساهم فى زيادة الاستثمار في هذه المنطقة.
 
وشملت جولة نائب المحافظ تفقد المنطقة اللوجستية وبالمرور على قطعة الارض المحددة على مدخل شق الثعبان والتى من المقترح اقامة منطقة خدمات بها مثل ( معارض_ بنوك_ مطاعم)، كما وجهت نائب المحافظ بتطوير وتعديل واجهات المصانع بما يتناسب مع مخطط التطوير مع الاخذ فى الاعتبار بالعمل على اتخاذ اللازم نحو تجهيز الطرق الداخلية لرفع كفاءتها ليتناسب ويتزامن مع الانتهاء من الطريق الأوسطي الواصل بين شق الثعبان وطريق العين السخنة مما ينتج عنه تخليق منطقة جديدة امتداد شق الثعبان مخططة بتخطيط عالى وتكنولوجى ونقل الحركة الثقيلة من طريق الاتوتستراد إلى طريق العين السخنة /شق الثعبان مما يخفف الضغط على طريق الأوتوستراد.
 
ووجهت رئيس حي طرة بضرورة رفع جميع الاشغالات الموجودة امام المصانع والورش والمعارض مشددة على أهمية عمل مخطط زمني لتنفيذ هذه التعليمات وذلك بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمنطقة.
 
رافق المهندسة جيهان عبد المنعم في الجولة، المهندس مصطفى زهران المشرف العام على مشروعات المنطقة الجنوبية واللواء محمد المجبر رئيس حي طره، والعميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس تنفيذى لجهاز شق الثعبان والعميد خالد درويش نائب رئيس الجهاز التنفيذي.
 
نائب محافظ القاهرة تتابع اعمال تطوير منطقة شق الثعبان (2)
نائب محافظ القاهرة تتابع اعمال تطوير منطقة شق الثعبان 

نائب محافظ القاهرة تتابع اعمال تطوير منطقة شق الثعبان (3)
نائب محافظ القاهرة تتابع اعمال تطوير منطقة شق الثعبان 

انشاء مصنع لتدوير مخلفات صناعة الرخام بشق الثعبان (2)
انشاء مصنع لتدوير مخلفات صناعة الرخام بشق الثعبان 

انشاء مصنع لتدوير مخلفات صناعة الرخام بشق الثعبان (3)
انشاء مصنع لتدوير مخلفات صناعة الرخام بشق الثعبان 

نائب محافظ القاهرة تتابع اعمال تطوير منطقة شق الثعبان (4)
نائب محافظ القاهرة تتابع اعمال تطوير منطقة شق الثعبان

نائب محافظ القاهرة تتابع اعمال تطوير منطقة شق الثعبان (1)
نائب محافظ القاهرة تتابع اعمال تطوير منطقة شق الثعبان

انشاء مصنع لتدوير مخلفات صناعة الرخام بشق الثعبان (1)
انشاء مصنع لتدوير مخلفات صناعة الرخام بشق الثعبان 
 

 


القاهرة

شق الثعبان

الرخام

صناعة الرخام

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