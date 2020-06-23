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محافظة الغربية تطلق حملة توعية كبرى لمجابهة فيروس كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:35 م
محافظة الغربية تطلق حملة توعية كبرى لمجابهة فيروس كورونا جانب من الحملة
الغربية عادل ضرة

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بدأت محافظة الغربية حملة للتوعية ضد أخطار فيروس كورونا المنتشر عالميا عبر توزيع ملصقات للتوعية وطرق الوقاية من الفيروس فى ضوء توجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

 

وأكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له أن هذه الحملة تأتى فى إطار سلسلة من الحملات المستمرة لدعم جهود الدولة ومساندتها فى مجابهة الفيروس، موضحاً أن الحملة للتوعية عبر ملصقات تم لصقها فى الأماكن العامة والتجمعات والمقاهى والنوادى ووسائل المواصلات والمستشفيات والأماكن العامة لنشر التوعية وطرق الوقاية بين المواطنين.

 

كان محافظ الغربية، قد أطلق أمس الاثنين حملة توعية كبرى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بمشاركة فرق المتطوعين التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالغربية، فى إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

 

 

 


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