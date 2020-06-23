اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مجمع البحوث: موضوعات مهمة ودليل شرعى للتعامل مع أزمة كورونا فى مجلة الأزهر

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:25 م
مجمع البحوث: موضوعات مهمة ودليل شرعى للتعامل مع أزمة كورونا فى مجلة الأزهر مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر مجمع البحوث الإسلامية العدد الجديد من مجلة الأزهر لشهر ذى القعدة؛ الذى تناول الكثيرمن المقالات المهمة التى تتميز بالتنوع فى الموضوعات والثراء فى المعلومات فى ظل توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بأن تكون المجلة أداة علمية مهمة تناقش القضايا المتجددة بمنهج علمي رصين، وتقدم علاجًا لكثير من المشكلات المجتمعية التي تواجه الناس في حياتهم.
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد إن مجلة الأزهر من أهم المجلات الإسلامية التي يتم إصدارها في العالم الإسلامي؛ بما تحويه بين صفحاتها من مادة علمية مهمة تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتسلط الضوء على قضايا جدلية ومعاصرة مهمة، يكشف حقيقة الدور التنويري والتثقيفي للأزهر الشريف من خلال ماتقدمه المجلة من آراء علمية في كثير من القضايا المعاصرة، وبدعم وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، قد شهدت المجلة مراحل متنوعة من التطوير على المستوى التحريري والمادة العلمية المقدمة بها والتي جمعت ما بين التأصيل العلمي.
 
أضاف عيّاد أن المجلة جمعت في موضوعاتها ما بين الأصالة والمعاصرة، حيث تتناول قضايا التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية، وحقوق الإنسان، ودور المرأة في خدمة قضايا الأمة، وقضايا المواطنة والتعايش المشترك، ومكافحة الإرهاب.
 
أشار الأمين العام إلى أن المجلة تقدم في هذا العدد بالإضافة إلى المقالات العلمية الواردة بها، كتابين مهمين الأول: الدليل الشرعي للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وكتاب "تحبير الكلام في شرف علم الكلام".
 
 



 


مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

مجلة الازهر

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة

الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة

رئيس الوزراء: 60% من وفيات كورونا و50% من الإصابات بالقاهرة الكبرى

رئيس الوزراء: 60% من وفيات كورونا و50% من الإصابات بالقاهرة الكبرى

أخبار مصر.. الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضي الصناعية في 12 محافظة

أخبار مصر.. الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضي الصناعية في 12 محافظة

رئيس"دينية البرلمان":قرار السعودية بشأن الحج يتفق مع مقاصد الشريعة

رئيس"دينية البرلمان":قرار السعودية بشأن الحج يتفق مع مقاصد الشريعة

مفاجأة.. إصابة ابن "ماما سناء" بكورونا ..وأسرته ترفض عزله بالمستشفى.. صور

مفاجأة.. إصابة ابن "ماما سناء" بكورونا ..وأسرته ترفض عزله بالمستشفى.. صور

ننشر النص الكامل لقرار وزراء الخارجية العرب حول الأزمة الليبية

ننشر النص الكامل لقرار وزراء الخارجية العرب حول الأزمة الليبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة