مجمع البحوث: موضوعات مهمة ودليل شرعى للتعامل مع أزمة كورونا فى مجلة الأزهر

أصدر مجمع البحوث الإسلامية العدد الجديد من مجلة الأزهر لشهر ذى القعدة؛ الذى تناول الكثيرمن المقالات المهمة التى تتميز بالتنوع فى الموضوعات والثراء فى المعلومات فى ظل توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بأن تكون المجلة أداة علمية مهمة تناقش القضايا المتجددة بمنهج علمي رصين، وتقدم علاجًا لكثير من المشكلات المجتمعية التي تواجه الناس في حياتهم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد إن مجلة الأزهر من أهم المجلات الإسلامية التي يتم إصدارها في العالم الإسلامي؛ بما تحويه بين صفحاتها من مادة علمية مهمة تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتسلط الضوء على قضايا جدلية ومعاصرة مهمة، يكشف حقيقة الدور التنويري والتثقيفي للأزهر الشريف من خلال ماتقدمه المجلة من آراء علمية في كثير من القضايا المعاصرة، وبدعم وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، قد شهدت المجلة مراحل متنوعة من التطوير على المستوى التحريري والمادة العلمية المقدمة بها والتي جمعت ما بين التأصيل العلمي.

أضاف عيّاد أن المجلة جمعت في موضوعاتها ما بين الأصالة والمعاصرة، حيث تتناول قضايا التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية، وحقوق الإنسان، ودور المرأة في خدمة قضايا الأمة، وقضايا المواطنة والتعايش المشترك، ومكافحة الإرهاب.

أشار الأمين العام إلى أن المجلة تقدم في هذا العدد بالإضافة إلى المقالات العلمية الواردة بها، كتابين مهمين الأول: الدليل الشرعي للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وكتاب "تحبير الكلام في شرف علم الكلام".