اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:43 م
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مجلس حكماء المسلمين يشيد بقرار السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:15 م
مجلس حكماء المسلمين يشيد بقرار السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة حجاج
أ ش أ

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أشاد مجلس حكماء المسلمين بقرار المملكة العربية السعودية الخاص بإقامة شعيرة الحج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل أراضي المملكة.
وأكد المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية يوازن بين الرغبة في إقامة الشعيرة التي تهفو إليها نفوس المسلمين من كل مكان، والحرص على سلامة الإنسان وحمايته من آثار جائحة فيروس "كوفيد 19"، وهو ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية وصونها من كل أذى.


وأوضح المجلس أن التعامل السريع والمسؤول من حكومة خادم الحرمين الشريفين مع الأزمة منذ بدايتها، وحرصها على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، من خلال تعليق العمرة والزيارة للبقاع المقدسة، أسهم بشكل كبير في مواجهة الجائحة عالميًا، وقلل من أعداد الإصابات التي كان من الممكن أن تتفاقم لولا هذه القرارات السريعة والحاسمة، والتي تعد امتدادًا لتاريخ المملكة العربية السعودية الطويل في خدمة ملايين الحجيج ورعايتهم.


حج

موسم الحج

السعودية

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