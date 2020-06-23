اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:47 م
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مجلس الوزراء السعودي يندد بهجمات الحوثيين على المملكة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:15 م
مجلس الوزراء السعودي يندد بهجمات الحوثيين على المملكة الحوثيون
رويترز

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قالت وكالة الأنباء السعودية في بيان إن مجلس الوزراء ندد اليوم الثلاثاء باستهداف الحوثيين في اليمن للسعودية بثماني طائرات مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية.

ووصف البيان الهجمات بأنها أعمال إرهابية استهدفت المدنيين وهددت أرواح المئات.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران إنه اعترض ثلاثة صواريخ أطلقها الحوثيون صوب مدينتي نجران وجازان الحدوديتين، فضلا عن العديد من الطائرات المسيرة المسلحة التي أطلقت صوب المملكة مساء الاثنين.

 


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السعوديه

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