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مجلس الشورى البحرينى يدين محاولة ميليشيات الحوثى استهداف السعودية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:12 م
مجلس الشورى البحرينى يدين محاولة ميليشيات الحوثى استهداف السعودية مجلس الشورى البحرينى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعرب مجلس الشورى البحرينى عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (المفخخة)، مؤكدًا على الموقف الثابت والراسخ لمملكة البحرين ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول المساس بأمنها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها ومصالحها بحسب وكالة أنباء البحرين.

وأكد مجلس الشورى التضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في نبذ ومحاربة كافة صور الإرهاب وأشكاله، والوقوف في صف واحد مع المملكة الشقيقة ضد كل من يحاول تهديد أمنها أو المس بمصالحها واستقرار شعبها، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه هذه الميليشيات الإرهابية وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، سائلًا المولى العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.


مجلس الشورى البحرينى

البحرين

السعودية

الحوثيين

اليمن

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