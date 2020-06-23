اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:16 م
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متحف أورسيه فى باريس يفتح أبوابه أمام الزوار مع تخفيف إجراءات كورونا.. صور

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:16 م
متحف أورسيه فى باريس يفتح أبوابه أمام الزوار مع تخفيف إجراءات كورونا.. صور متحف أورسيه يستقبل الزائرين
كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

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شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح متحف أورسيه أحد أبرز متاحف باريس أبوابه أمام الزوار، و ذلك عقب 3 أشهر من الإغلاق جراء الإجراءات الوقائية التى نفذتها السلطات الفرنسية للسيطرة و الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".  
 
اقبال الزوار على متحف أورسيه
اقبال الزوار على متحف أورسيه 
 
و يعد متحف أورسيه، وهو متحف فنى به العديد من روائع المدرستين الانطباعية وما بعد الانطباعية، وألزم المسئولين عن المتحف، جميع زوار المتحف بارتداء الكمامات، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى الفيروس.
 
إلتزام الزائرون بإرتداء الكمامات
إلتزام الزائرون بإرتداء الكمامات
 
كما سيتم إعادة فتح برج إيفل للجمهور اعتبارًا من 25 يونيو ، ولكن حتى الطابق الثانى فقط ، مع ارتداء قناع إلزامى للبالغين.
 
متحف أورسيه يستقبل الزائرين
متحف أورسيه يستقبل الزائرين
 
وقالت إدارة البرج " انه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق فى سياق وباء Covid-19 ، وهو أطول إغلاق منذ الحرب العالمية الثانية، سيتم إعادة فتح برج إيفل للجمهور فى 25 يونيو 2020 من الساعة 10 صباحًا".
 
إحدى الزائرات بالمتحف
إحدى الزائرات بالمتحف
 
ومن المقرر أن يكون عدد الزوار محدودًا فى الفناء الأمامى وفى الطوابق العلوية ، وأن يصعد الزوار من الدرج الشرقى (العمود الشرقي) ويغادرون المكان من الدرج الغربى (العمود الغربي).
 
زائرة بالمتحف تشاهد الأعمال الفنية
زائرة بالمتحف تشاهد الأعمال الفنية
 
كما قرر متحف اللوفر، أنه يخطط لاستقبال الزوار مرة أخرى اعتباراً من يوم الاثنين 6 يوليو، بعد الخطوات التى أعلنها رئيس الوزراء إدوار فيليب، لتخفيف قيود العزل العام المفروض بسبب فيروس كورونا، حيث إن متحف اللوفر يزوره أكبر عدد من الجمهور فى فرنسا.
 
 

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