اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:43 م
خالد صلاح
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مبيعات المنازل الجديدة فى أمريكا تتعافى بقوة خلال مايو

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:36 م
مبيعات المنازل الجديدة فى أمريكا تتعافى بقوة خلال مايو منازل
رويترز

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ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مايو أيار، مما يشير إلى تعاف قوي لسوق الإسكان بعد أن تضررت بشدة، مع الاقتصاد الأوسع، من جائحة كوفيد-19 .

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 16.6 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة وفق العوامل الموسمية بلغت 676 ألف وحدة الشهر الماضي. ومبيعات المنازل الجديدة مؤشر رئيسي لأداء سوق المساكن في أكبر اقتصاد في العالم.

وعدًلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر أبريل بالخفض إلى 580 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 623 ألف وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حوالي 10 بالمئة من مجمل المبيعات في سوق المساكن، بنسبة 2.9 بالمئة إلى معدل قدره 640 ألف وحدة في مايو .

 


منازل

الولايات المتحده

امريكا

منزل

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