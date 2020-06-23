مايك بومبيو: لن نسمح لإيران بامتلاك طائرات مقاتلة

ريهام عبد الله

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران بامتلاك طائرات مقاتلة وتهديد أمن أوروبا وآسيا.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" إذ كان حظر الأمم المتحدة على الأسلحة لإيران ينتهى في أكتوبر، ستكون إيران قادرة على شراء طائرات مقاتلة جديدة مثل SU-30 الروسية و J-10 الصينية، ومع هذه الطائرات المميتة للغاية، يمكن أن تكون أوروبا وآسيا في مرمى نيران إيران، الولايات المتحدة، لن تدع هذا يحدث أبداً".



مايك بومبيو

وفى سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات غدا الأربعاء بشأن اقتراح أمريكي بمد حظر سلاح مفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.

ومن المقرر حاليا انتهاء هذا الحظر في أكتوبر، بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول كبرى في عام 2015.