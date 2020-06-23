اليوم السابع
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مايك بومبيو: لن نسمح لإيران بامتلاك طائرات مقاتلة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:33 م
مايك بومبيو: لن نسمح لإيران بامتلاك طائرات مقاتلة مايك بومبيو
ريهام عبد الله

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أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران بامتلاك طائرات مقاتلة وتهديد أمن أوروبا وآسيا.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" إذ كان حظر الأمم المتحدة على الأسلحة لإيران ينتهى في أكتوبر، ستكون إيران قادرة على شراء طائرات مقاتلة جديدة مثل SU-30 الروسية و J-10 الصينية، ومع هذه الطائرات المميتة للغاية، يمكن أن تكون أوروبا وآسيا في مرمى نيران إيران، الولايات المتحدة، لن تدع هذا يحدث أبداً".

بومبيو
مايك بومبيو

 

وفى سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات غدا الأربعاء بشأن اقتراح أمريكي بمد حظر سلاح مفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.

ومن المقرر حاليا انتهاء هذا الحظر في أكتوبر، بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول كبرى في عام 2015.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وزعت مسودة قرار بهذا الإجراء على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة يوم الاثنين لكن روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أبدتا بالفعل اعتراضهما على الخطوة.

وتدفع واشنطن منذ فترة طويلة بضرورة عدم رفع حظر السلاح المفروض على إيران. ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.

وتطالب مسودة القرار الأمريكي بحظر بيع وتوريد ونقل السلاح والمواد المرتبطة على إيران ومنع الدول من بيع وتوريد ونقل السلاح أو المواد المرتبطة به لإيران إلا بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن.

وتلزم المسودة الدول بتفتيش شحنات على أراضيها إذا كانت هناك أسس معقولة للاعتقاد بأنها تحتوي على مواد محظورة وتدعو الدول كذلك إلى تفتيش السفن في أعالي البحار -بموافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها- للغرض نفسه.

 

بومبيو

ايران

مايك بومبيو

الخارجية الامريكية

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