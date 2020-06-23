سجلت ماليزيا، اليوم الثلاثاء، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 8 آلاف و590 حالة، وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله - في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية /بيرناما/ - "يسرني أن أعلن أنه لا توجد حالة وفاة".. مضيفا أن عدد الوفيات التراكمي يبقى حتى الآن عند 121 حالة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.
وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات شمل أيضاً 234 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات العزل، بمن فيهم 3 مرضى في العناية المركزة، وبلغت حالات الشفاء 8 آلاف و186 حالة، بعد تعافي 9 أشخاص.
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