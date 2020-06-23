وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات شمل أيضاً 234 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات العزل، بمن فيهم 3 مرضى في العناية المركزة، وبلغت حالات الشفاء 8 آلاف و186 حالة، بعد تعافي 9 أشخاص.