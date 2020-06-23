بوتراجايا (أ ش أ)

سجلت ماليزيا، اليوم الثلاثاء، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 8 آلاف و590 حالة، وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله - في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية /بيرناما/ - "يسرني أن أعلن أنه لا توجد حالة وفاة".. مضيفا أن عدد الوفيات التراكمي يبقى حتى الآن عند 121 حالة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.