اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:03 ص
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ليبيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:00 ص
ليبيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ليبيا، بعد فحص 1055 عينة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المركز في بيان له، أن العينات التي تم فحصها ومصابة كانت موزعة بين المدن كالتالي، سبها ثماني حالات منها خمس حالات مخالطة وثلاث حالات جديدة، طرابلس تسع حالات كلها حالات مخالطة، بن جواد حالة واحدة جديدة، مصراته أربع حالات جديدة، البريقة حالة واحدة مخالطة، إجدابيا حالة واحدة جديدة.

وأضاف أن النتائج أظهرت سلبية 1031 عينة، ووجود 24 عينة موجبة منها 9 حالات جديدة و15 لمخالطين.


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