لحظة ثوران بركان جبل ميرابى بإندونيسيا وتناثر الرماد على المساكن المجاورة.. فيديو

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات فيديو لحظة ثوران ونشاط بركان جبل ميرابي الواقع في إندونيسيا على الحدود بين مقاطعتي جاوة الوسطى ويوجياكارتا، مرتين متتاليتين، ما تسبب في تصاعد غيوم من الرماد البركاني وصلت لارتفاع 6 كيلومترات في سماء منطقة ماجيلانغ، وأدت إلى تناثر الرماد على جميع المناطق السكنية المجاورة لجبل ميرابي، مما أدى إلى التأثير على حركة السير على الطرق.

وغطى الرماد البركاني هياكل المعابد الصخرية المجاورة، ورغم رقّة الرماد المتساقط إلا أن مركز الحماية قام على الفور بعملية تنظيف لأن الرماد البركاني يحتوي على حمض بمستويات قد تتسبب في تآكل بنية وهياكل المعابد الحجرية، وذلك وفق ما قالت شبكة CNN.



نشاط الرماد البركانى



الرماد البركانى يغطى السيارات

وعلى جانب آخر، كشف الخبراء عن غرف مليئة بالحمم المنصهرة تحت السطح، توضح أن بركانًا في الصين يعتقد أنه انقرض، ولكنه يعيد عمله من جديد، فكان بركان ويشان، الذي يقع في شمال شرق الصين، اندلع آخر مرة منذ أكثر من 500000 سنة، ولكن يعتقد العلماء أنه يعاد شحنه بعد اكتشاف غرفتي صهاريج ضخمة تحت السطح.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن ويشان هو جزء من حقل Wudalianchi البركاني الذي يمتد على مساحة 193 ميل مربع ويتكون من 14 مخاريط جمرة محاطة بتدفقات الحمم البركانية.التقط الفريق صورة ثلاثية الأبعاد تحت ويشان، مما سمح لهم برؤية الغرف في القشرة العلوية والمتوسطة المليئة بالصهارة.

تشير الحسابات إلى أن 15% من الغرفة العليا مشغولة الآن بالصخور المنصهرة، وقد اقترحت الدراسات أن تكون المنطقة بحاجة إلى 40% حتى ينفجر البركان.

وتنص الدراسة التي نشرتها جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية في GeoScience World "بالنظر إلى الكسور المنصهرة الكبيرة والزلازل النشطة والهزات التي تحدث حول خزانات الصهارة، فمن المحتمل أن يكون بركان ويشان في مرحلة نشطة مع إعادة شحن الصهارة".