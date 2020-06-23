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كيف سنصلى فى المساجد السبت المقبل.. الضوابط والتفاصيل فى لايف "اليوم السابع"

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:58 م
كيف سنصلى فى المساجد السبت المقبل.. الضوابط والتفاصيل فى لايف "اليوم السابع" الزميل على عبد الرحمن

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كيف سنصلى فى المساجد السبت المقبل وما هى الضوابط والشروط؟".. أسئلة أجاب عنها اليوم السابع فى لايف عبر صفحة الجريدة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث تناولت الزميلة حور محمد، الضوابط والاشتراطات لإعادة فتح المساجد والتى أوضحها كاملة الزميل على عبد الرحمن مسئول ملف الأوقاف والمساجد فى اليوم السابع.
 
 
وتحدث الزميل على عبد الرحمن، حول الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء، لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة فيما عدا الصلاة الأسبوعية "صلاة الجمعة"، والتى جاء من بينها :"استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها وضرورة ارتداء المصلين للكمامة، واصطحاب سجادة صلاة شخصية، وعدم فتح دورات المياه نهائيًّا ".
 
كيف سنصلى فى المساجد السبت المقبل (1)
 
كما أوضح اللايف الضوابط والاشتراطات الأخرى لإعادة فتح المساجد مثل:"عدم فتح دور المناسبات، عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها، عدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية، وعدم فتح مصليات السيدات، وعدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة، فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، والإقامة عقب الأذان مباشرة، وغلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق، وفتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات إلا في حالة الضرورة القصوى".
 

كيف سنصلى فى المساجد السبت المقبل (2)
 

 


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