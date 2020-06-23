اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كيف تسجل كمتبرع بالدم على فيس بوك؟.. وزارة الصحة توضح.. إنفوجراف

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:00 ص
كيف تسجل كمتبرع بالدم على فيس بوك؟.. وزارة الصحة توضح.. إنفوجراف البترع بالدم - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان، عن طريقة تسجيل المتبرعين بالدم على فيس بوك، وقالت الوزارة فى إنفوجراف: يمكنك التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم 15366. ونشرت الوزارة إنفوجراف يوضح خطوات التبرع بالدم عن طريق فيس بوك..
 
 
IMG_0822
 
 
وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن المحافظات التى سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان أكدت ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم بعد خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وأوضح بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.
 
وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
 
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2278 حالة وفاة.
 
 

الصحة

الدم

المتبرعين بالدم

كورونا

كيفية التبرع بالدم

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

محدش يقدر يعارضه علناً.. العثور على بالون به عبارات نقد لزعيم كوريا الشمالية

محدش يقدر يعارضه علناً.. العثور على بالون به عبارات نقد لزعيم كوريا الشمالية

%91 من قراء اليوم السابع يؤيدون منع تواجد الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية

%91 من قراء اليوم السابع يؤيدون منع تواجد الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية

طقس حار اليوم وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

طقس حار اليوم وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف 15 مايو"

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف 15 مايو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة