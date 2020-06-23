كوريا الشمالية تعيد تركيب مكبرات الصوت لبث الدعاية عبر الحدود

رويترز

قال مصدر عسكرى فى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية تعيد تركيب مكبرات الصوت التى تبث الدعاية عبر الحدود، فى أحدث خطوة من جانبها للتراجع عن اتفاقات السلام بين الكوريتين ،مما يدفع جيش الجنوب لبحث اتخاذ خطوات مماثلة، وتصاعد التوتر بين الكوريتين خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن فجر الشمال مكتبا مشتركا للاتصال على جانبه من الحدود، وأعلن انتهاء الحوار وهدد بالعمل العسكري.

وقال المسئول العسكرى فى الجنوب، إن جيش كوريا الشمالية شوهد وهو يركب مكبرات الصوت قرب المنطقة منزوعة السلاح، وكانت هذه المكبرات قد أزيلت بعد أن وقعت الكوريتان اتفاقا عام 2018 لوقف "كل التصرفات العدائية".

وقال المسئول، "نبحث نحن أيضا إعادة تركيب مكبرات الصوت الخاصة بنا... لكن الشمال لم يبدأ أى بث بعد ونحن نستعد لنكون قادرين على الرد فى أى وقت".

ودأبت الكوريتان منذ عقود، على بث الدعاية من مكبرات كبيرة للصوت كشكل من أشكال الحرب النفسية. وكانت سول تبث طائفة من الأنباء وأغنيات لموسيقى البوب الكورية وانتقادات للنظام فى الشمال فيما بثت بيونجيانج انتقادات للجنوب وأثنت على نظامها الاشتراكي.

وأظهرت صور بالأقمار الصناعية لمكتب الاتصال أمس الاثنين، أن المبنى لا يزال قائما لكن أضرارا بالغة لحقت به.