اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الشمالية تعيد تركيب مكبرات الصوت لبث الدعاية عبر الحدود

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:48 ص
كوريا الشمالية تعيد تركيب مكبرات الصوت لبث الدعاية عبر الحدود زعيم كوريا الشمالية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مصدر عسكرى فى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية تعيد تركيب مكبرات الصوت التى تبث الدعاية عبر الحدود، فى أحدث خطوة من جانبها للتراجع عن اتفاقات السلام بين الكوريتين ،مما يدفع جيش الجنوب لبحث اتخاذ خطوات مماثلة، وتصاعد التوتر بين الكوريتين خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن فجر الشمال مكتبا مشتركا للاتصال على جانبه من الحدود، وأعلن انتهاء الحوار وهدد بالعمل العسكري.
 
وقال المسئول العسكرى فى الجنوب، إن جيش كوريا الشمالية شوهد وهو يركب مكبرات الصوت قرب المنطقة منزوعة السلاح، وكانت هذه المكبرات قد أزيلت بعد أن وقعت الكوريتان اتفاقا عام 2018 لوقف "كل التصرفات العدائية".
 
وقال المسئول، "نبحث نحن أيضا إعادة تركيب مكبرات الصوت الخاصة بنا... لكن الشمال لم يبدأ أى بث بعد ونحن نستعد لنكون قادرين على الرد فى أى وقت".
 
ودأبت الكوريتان منذ عقود، على بث الدعاية من مكبرات كبيرة للصوت كشكل من أشكال الحرب النفسية. وكانت سول تبث طائفة من الأنباء وأغنيات لموسيقى البوب الكورية وانتقادات للنظام فى الشمال فيما بثت بيونجيانج انتقادات للجنوب وأثنت على نظامها الاشتراكي.
 
وأظهرت صور بالأقمار الصناعية لمكتب الاتصال أمس الاثنين، أن المبنى لا يزال قائما لكن أضرارا بالغة لحقت به.
 

كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه

الجيش الكوري الشمالى

الجيش الكوري الجنوبى

مكبرات صوت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محدش يقدر يعارضه علناً.. العثور على بالون به عبارات نقد لزعيم كوريا الشمالية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:00 ص

الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدين وضع حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:36 م

بولتون: فكرة ترامب لقاء زعيم كوريا الشمالية شخصيًا أثارت دهشة كبار مستشاريه

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:00 ص

البلالين عقاب كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:17 ص

كوريا الشمالية: لا تراجع عن إرسال المنشورات الدعائية للجنوب

الأحد، 21 يونيو 2020 09:09 م

كوريا الشمالية تواصل إرسال مجموعات من القوات لمواقع الحراسة الحدودية

الأحد، 21 يونيو 2020 08:25 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

محدش يقدر يعارضه علناً.. العثور على بالون به عبارات نقد لزعيم كوريا الشمالية

محدش يقدر يعارضه علناً.. العثور على بالون به عبارات نقد لزعيم كوريا الشمالية

%91 من قراء اليوم السابع يؤيدون منع تواجد الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية

%91 من قراء اليوم السابع يؤيدون منع تواجد الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية

طقس حار اليوم وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

طقس حار اليوم وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف 15 مايو"

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف 15 مايو"

مجلس جامعة الأزهر يحدد غدا موعد امتحانات الفرق النهائية وآليات عقدها

مجلس جامعة الأزهر يحدد غدا موعد امتحانات الفرق النهائية وآليات عقدها

اليوم.. انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 15 ساعة

اليوم.. انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 15 ساعة

"تفاصيل تحويل الأموال بدون رسوم" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"تفاصيل تحويل الأموال بدون رسوم" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

خلال ساعات.. الحكم على 12 متهماً بتزوير امتحانات الثانوية العامة

خلال ساعات.. الحكم على 12 متهماً بتزوير امتحانات الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة