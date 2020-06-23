قيادات من الحزب الجمهورى تشكل فريقا لدعم جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية

كتب أحمد عرفة

يعمل العشرات من الجمهوريين من مسؤولي الأمن القومي الأمريكي السابقين، على تشكيل فريق دعم للمرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة جو بايدن، حيث إن المجموعة ستؤيد جو بايدن علنا خلال الأسابيع المقبلة، ويخطط أعضاؤها لإطلاق حملة لصالح نائب الرئيس السابق الذي سيواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة 3 نوفمبر.



وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن المجموعة تضم ما لا يقل عن 24 مسؤولا خدموا تحت قيادة الرؤساء الجمهوريين السابقين رونالد ريجان وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن، كما يجري الحديث مع عشرات آخرين للانضمام، كما أن المجموعة ستدفع بأن استمرار ترامب أربعة أعوام أخرى في الرئاسة سيعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر، وأنه ينبغي للجمهوريين أن ينظروا لبايدن على أنه خيار أفضل رغم الخلافات السياسية.



ويقود المبادرة جون بيلينجر الثالث، وكين وينستاين اللذان شغلا مناصب رفيعة في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.



ومن الممكن أن يجري الإعلان عن المجموعة قبل عقد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في أغسطس المقبل، الذي من المفترض أن يعلن خلاله رسميا ترشيح بايدن لخوض سباق الرئاسة الأمريكي المقبل ضد ترامب.