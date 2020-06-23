قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة سمسطا ببنى سويف

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، عن قطع المياه عن (قرية مازورة – الشنطور وتوابعها بمدينة سمسطا)، وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء اليوم وحتي الساعة السابعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 24-6-2020، وذلك للقيام بإعمال الصيانة الدورية بغرفة محابس بمحطة الشيخ عابد .

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافته الي انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

كان المهندس أحمد صحصاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قد أكد ان انقطاع مياه الشرب عن قرية الحمام 22ساعة "ان القرية تابعة لمركز ومدينة ناصر شمال المحافظة ويتم تغذيتها من محطة معصرة نعسان بمركز اهناسيا غرب المحافظة والتي تعمل بكامل طاقتها حاليا.

وأضاف صحصاح: أنه في مثل هذه الأوقات من كل عام يحدث ضعفا بضغوط المياه داخل المنازل بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك خاصة في وقت الذروة لافتا أن هذا ماحدث بقرية الحمام من ضعف لمياه الشرب اشتكت منه بعض القرى أيضا، مشيرا إلى أن الشركة دفعت بسيارات مياه نظيفة الي القرى والأماكن المتضررة والتي تعاني ضعفا في ضغوط مياه الشرب في الوقت الحالي، بالتوازي مع تكليف فرق من الفنيين والعمال بمراجعة المحابس والشبكات الداخلية بتلك القرى.