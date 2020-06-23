اليوم السابع
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قتيلان فى هجوم لحركة الشباب الصومالية قرب قاعدة تركية فى الصومال

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:07 م
قتيلان فى هجوم لحركة الشباب الصومالية قرب قاعدة تركية فى الصومال هجوم مسلح فى الصومال
كتب سمير حسنى

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شنت حركة الشباب الصومالية هجوما قرب قاعدة عسكرية تركية فى الصومال، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وفى وقت مبكر، أعلن مجلس الأمن الدولى، عن تصويته بالإجماع على القرار 2527 (2020) بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال حتى 31 أغسطس.

وأفاد المجلس في بيان نشره عقب جلسة الإحاطة الافتراضية التي عقدت مساء اليوم حول الصومال، أن المجلس المؤلف من 15 عضوا قرر استمرار ولاية البعثة على النحو المبين في الفقرة 1 من القرار 2158 (2014).

وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن طالب الأمين العام للأمم المتحدة أن يطلع المجلس كل 90 يوما، بشأن الحالة في الأرض والتقدم نحو تحقيق المعايير السياسية الرئيسية.  


الصومال

حركة الشباب

تركيا

اخبار الصومال

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