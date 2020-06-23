قبائل ورفلة الليبية تشيد بدور مصر فى وضع حد لعبث الاحتلال التركى لسرت

كتب: أحمد جمعة

أشاد المجلس الاجتماعى لقبائل ورفله بالمنطقة الشرقية الليبة بدور مصر ووضعها حدا لعبث الاحتلال التركى فى ليبيا، وذكرت فى بيان لها "أن دور الأخت الشقيقة الكبرى والجارة مصر يضع حدا لعبث الأتراك، حيث تدافع عن عمقها الاستراتيجي وأمنها وأمن ليبيا القومى والأمن القومى العربى واعتبار مدينة سرت والجفرة خط أحمر".

وتابعت فى البيان، أن دور مصر يؤكد مدى العلاقة بين مصر وليبيا، ويعيد للذاكرة وقوفها مع جارتها مصر فى حربها مع الكيان الصهيونى فى أكتوبر 1973م، كما أيد المجلس المبادرة المصرية لحل السياسى وما جاء فيها من بنود ويثمن عاليا ويدعم ما جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى جسد فيها مدى العلاقة بين الشعبين المصرى والليبى ووحدة الدم والمصير والأخوة والمصاهرة التى تربطها والامتداد التاريخى للبلدين.

وندد المجلس الاجتماعى لقبائل ورفله بالمنطفة الشرقية بمخطط الاستعمار العثمانى الجديد لبلادهم قائلا "أن الاستعمار جلبه لنا أبناء جلدتنا لكى يحافطوا على كراسيهم، ويقسم بلادنا وينهم ثرواتنا وينشر الرعب والدمار فى بلادنا، ولكنهم تناسوا ان قواتنا المسلحة العربية الليبة المتمثلة فى القيادة العامة والضباط وضباط الصف والجنود والقوات المساندة من أبناء شعبنا العظيم، والذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم ومن وارئهم الشعب الليبي لن يسمحوا لهم بتحقيق أهدافهم".