فيديو.. قيادية تركية معارضة: سلطة أردوغان تحكم بالحرب والانقلاب

كتب أحمد عرفة

قالت إبرو جوناى، المتحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطي التركى المعارض، إن سلطة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تحكم بالحرب والانقلاب، موضحة أن الحرب ضد الشعب الكردي.



وأضافت المتحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطى التركى المعارض، خلال فيديو نشرته قناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، أن الانقلاب على إرادة الشعب التركي هو طريقة السلطة الحاكمة للبقاء، متابعة: عندما قلنا نحن الديمقراطية أصر حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية على الانقلاب.



وتابعت المتحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطي التركى المعارض: "فرض حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية الحرب، وهيمن حزب العدالة والتنمية بالعنصرية، وتستمر حكومة العدالة والتنمية بإصرار في الجواب علينا بالفاشية".