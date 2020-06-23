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فيديو.. صالح الشيخ: الحكومة تولى اهتمامًا لتنمية قدرات جميع الموظفين

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:43 م
فيديو.. صالح الشيخ: الحكومة تولى اهتمامًا لتنمية قدرات جميع الموظفين الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التظيم والادارة
كتب أحمد حمادة

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أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الحكومة المصري تولى اهتمامًا كبيرًا لبناء وتنمية قدرات جميع الموظفين إيمانا منها بالاستثمار فى البشر، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى البشر هو أرقى أنواع الاستثمار، ويمثل استثمارًا فى بناء الدولة، واستثمار فى بناء المستقبل

.

وأضاف الشيخ فى كلمة مسجلة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للخدمة العامة أنه سيتم إطلاق سلسلة من الفيديوهات التوعوية عن قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن هذه السلسة أنتجت بشكل كامل بأيدى زملاء وزميلات من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

توجه الشيخ بخالص الشكر لكل العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة نظرًا لما يقدمه من خدمات للمواطنين .

يذكر أن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر قرارًا باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ووفقًا لهذا القرار ينبغي أن تتخذ كل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو وحدة محلية أو هيئة عامة  الإجراءات اللازمة لاستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة في هيكلها التنظيمي يتبع السلطة المختصة.

وقال رئيس الجهاز إن إنشاء التقسيم التنظيم للمراجعة الداخلية له عدة أهداف منها حماية أموال الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبية في أعمال الوحدة وذلك من خلال ضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة إلى جانب تعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للوحدة ودعم مبادئ الحوكمة.

 

 

 

 

 

 


اليوم العالمى للخدمة المدنية

اخبار اقتصاد

التنظيم والإدارة

صالح الشيخ

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