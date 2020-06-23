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فنون الجميلة جامعة حلوان تصدر عددها الأول من المجلة العلمية الدولية "JAARS"

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:23 ص
فنون الجميلة جامعة حلوان تصدر عددها الأول من المجلة العلمية الدولية "JAARS" العدد الأول من المجلة العلمية الدولية JAARS
كتب محمد صبحى

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أصدرت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، الاصدار الأول يونيو 2020 من المجلة العلمية الدولية لكلية الفنون الجميلة "مجلة الفنون والعمارة للدراسات البحثية" (JAARS) كأول إصدار للمجلة وذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، تحت إشراف الدكتور أحمد هنو عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المجلة، و الدكتور عمرو سامى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس مجلس الإدارة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان منذ قليل ، تصدر كلية الفنون الجميلة مجلتها العلمية الدولية كل ستة أشهر " نصف سنوية" وهى مجلة علمية محكمة، ويتم تحكيمها من قبل أساتذة متخصصين على المستوي: المحلى والإقليمى والدولى.

ويُضمن أصالة العمل المكتوب قبل النشر من خلال برنامج iThenticate . ويُقبل تقديم الأوراق الكاملة عبر الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية على موقع المجلة:
http://jaars-fa.helwan.edu.eg/index.php/FineArts

وتتضمن محاور المجلة العديد من المجالات العلمية التى تغطى جميع تخصصات الفنون الجميلة حيث تنشر الدراسات البحثية فى العمارة والديكور (العمارة الداخلية والسينوغرافيا)، والفنون البصرية (التصوير، الجداريات، الجرافيك، الرسوم المتحركة، فن الكتاب، والنحت) وتاريخ الفن والحضارة وعلم المتاحف وجميع الدراسات البينية والتخصصات ذات الصلة، كذلك المقالات والأبحاث المستخرجة من الرسائل العلمية وملخصات الكتب وتقارير المؤتمرات.

وتعتمد المجلة وسير العمل بها على نظام المجلة المفتوحة OJS مدعوم وموزع عبر مشروع المعرفة العامة PKP، و تم دمج النظام مع خدمات النشر العلمى مثل Crossref و ORCID و DOAJ، والموصى به بواسطة Google Scholar لسهولة الفهرسة وقابلية الكشف.

هذا ويتكون فريق تحرير مجلة JAARS من:"الدكتورة علية عبد الهادى رئيس التحرير، والدكتورة أمال عبده والدكتور أشرف رضا نائبى رئيس التحرير، والدكتورة دعاء شحاته، والدكتورة هالة حسنين، والدكتورة ريم عاصم، والدكتور محمد تاعب، والدكتورة سهى يوسف، والدكتور هانى الأشقر أعضاء التحرير.



 

العدد الأول من المجلة العلمية الدولية JAARS
العدد الأول من المجلة العلمية الدولية JAARS


 


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