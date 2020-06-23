غضب فى ميامى الأمريكية بعد إجبار الشرطة شابة مسلمة على خلع الحجاب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن شابة أمريكية مسلمة عمرها 18 عاما تم إجبارها على خلع حجابها لتصويرها بعدما تم القبض عليها فى ميامى فى وقت سابق هذا الشهر أثناء أحد الاحتجاجات، بحسب ما قالت إحدى الجماعات الحقوقية.

الفتاة، وتدعى آلاء مصرى من منطقة مامى بيتش وتبلغ من العمر 18 عاما، كانت بين المتظاهرين المجحتجين فى موقع تماثلى كريستوفر كولومبس وجوان بون سدى لونير فى العاشر من يونيو، بحسب ما ذكرت شرطة ميامى. وقام العديد من المتظاهرين فى هذا الوقت بتشويه التماثيل برشها بالسبراى وبعدها قامت الضباط بمحاولة اعتقال لبعض المتظاهرين.

وتعامل أحد الضباط مع الفتاة المحجبة، وقالت الشرطة إنها أصبحت غاضبة مع اقتيادها، وقالوا إن الضابط أمسكها بعد أن واصلت البقاء فى الطريق وقامت بلكم الضابط. وبعد مقاومة التوقيف لفترة تم احتجاز الفتاة ووجهت إليها اتهامات بضرب ضابط والسلوك غير المنضبط.

وتم إيداع الفتاة فى مركز تأهيل، حيث قال حسن شبلى، المدير التنفيذى لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية فى فلوريدا، أن الضباط فيه قاموا بخلع حجابها. وتم تصويرها بشكل خاطئ وغير دستورى بدون الحجاب، وتم إتاحة الصورة لعدد لا يحصى من المنابر الإعلامية.

وبحلول مساء أمس الاثنين، وقع أكثر من 104 ألف شخص على التماس إلكترونى يدين معاملة الشابة المسلمة، وقال الالتماس إن الضباط صادروا حقوقها فى أن تكون امرأة تمارس الإسلام ونشروا صورة لها لم تكن تتخيل أنها ستكون موجودة العالم.