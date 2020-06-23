اليوم السابع
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غدا.. الحكم في دعوى تطالب بإغلاق مكتب "BBC" فى مصر

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:00 م
غدا.. الحكم في دعوى تطالب بإغلاق مكتب "BBC" فى مصر مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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تصدر الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، غدا الأربعاء، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، وتطالب بغلق مكتب BBC فى مصر لتعمد هذه القناة الإساءة والتحريض ضد البلاد.
 
وقال صبرى فى دعواه: إن هيئة الإذاعة البريطانية BBC، اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضدها منذ أكثر من 73 عاما؛ حيث ضربت تلك القناة بالمهنية عرض الحائط واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد، وتسعى لتزييف الحقائق، وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولها، وافتقدت إلى كل معايير المهنية.
 
وأضاف سمير صبرى : "فى خضم العدوان الثلاثى الذى شاركت فيه بريطانيا ضد مصر مع فرنسا وإسرائيل، استخدمت لندن وسائل إعلامها وكان على رأسها شبكة بى بى سى، لتحرض ضد مصر، وتشوه صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بعد أن وجه للدول المشاركة في العدوان ضربة كبرى وأجبرهم على الانسحاب، فلم تتحدث الـ BBC عن الجرائم التى ارتكبتها الدول المشاركة في العدوان الثلاثى على مصر، وقتلهم للمدنيين، وكانت بريطانيا في مقدمة تلك الدول، بل راحت لتهاجم الرئيس الراحل، ليرد جمال عبد الناصر عليها ويفضح خطابها الإعلامى أمام الشعب المصرى والعالم أجمع".
 
وتابع المحامى أن هذه القناة دَلست على المشاهدين بشكل يستوجب المساءلة، بعد الترويج لادعاءات إرهابية ليس لها علاقة بالواقع، كما خالف.
 
وهناك اختصاصات متعددة لدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نرصدها على النحو التالى:
 
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة.
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.
 
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.
 
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثالثة) تراخيص
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضى والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة فى أية مرحلة كانت كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر.
 
 

اعلاق مكتب غلق BBC

مكتب بى بى سى

بى بى سى

القضاء الادارى

تشويه مصر

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