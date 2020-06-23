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غادة والى: مقدمو الخدمة في مواجهة كورونا يستحقون الدعم والحماية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:53 م
غادة والى: مقدمو الخدمة في مواجهة كورونا يستحقون الدعم والحماية الدكتورة غادة والى
كتبت - هند المغربي

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قالت الدكتورة غادة والى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة: " مقدمو الخدمات العامة في الخطوط الأمامية، من جامعي القمامة إلى العاملين الصحيين، والشرطة إلى المعلمين هؤلاء الأبطال يحافظون على استمرار مجتمعاتنا أثناء المخاطرة بصحتهم وحياتهم. يستحقون الحماية والدعم" جاء ذلك خلال تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك تزامنا مع احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للخدمة العامة " العاملين بالقطاع الحكومي "

وكان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بث أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة رسالة مصورة بمناسبة يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة والمقرر وفقا بقرار الجمعية العامة رقم 277/57، يوم 23 يونيو من كل عام

ووفقا للأمم المتحدة أنه يراد من هذا اليوم الاحتفاء بالقيمة الأخلاقية والإنسانية المنوطة بالخدمة العامة للمجتمعات، وتسليط الضوء على إسهامات الخدمة العامة في عملية التنمية، والاعتراف بعمل العاملون في مجال الخدمة العامة، وتشجيع الشباب والشابات على السعي نحو مهن في القطاع العام حيث تم إقامة أول حفل في 2003 لتوزيع جائزها الخاصة بالخدمة العامة.

وقال جوتيريش في رسالته المصورة "بينما يواصل العالم مجابهه جائحة كوفيد -19 القاتلة مازال الموظفون العموميون يعملون على الخطوط الأمامية للتصدي للأزمة إنهم ممرضون وممرضات وأطباء وطبيبات ومسعفون ومسعفات يوفرون الرعاية المنقذة للحياة وعمال وعاملات في مجال الصرف الصحي يقومون بتطهير الأماكن العامة وتنظيفها، وكذلك عمال وعاملات في مجال النقل يحافظون على تشغيل الحافلات والقطارات ومدرسون ومدرسات يسهرون على تعليم أطفالنا سواء على شبكة الأنترنت أو خارجها ".

 

 


غادة والى

الامم المتحدة

موظفى القطاع العام

الخدمة العامة

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