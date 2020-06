غادة والى: مقدمو الخدمة في مواجهة كورونا يستحقون الدعم والحماية

قالت الدكتورة غادة والى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة: " مقدمو الخدمات العامة في الخطوط الأمامية، من جامعي القمامة إلى العاملين الصحيين، والشرطة إلى المعلمين هؤلاء الأبطال يحافظون على استمرار مجتمعاتنا أثناء المخاطرة بصحتهم وحياتهم. يستحقون الحماية والدعم" جاء ذلك خلال تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك تزامنا مع احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للخدمة العامة " العاملين بالقطاع الحكومي "

Frontline service providers, from garbage collectors to health workers, police to teachers: these heroes keep our societies going while risking their health & lives.