غادة والى: لقاء 70 سفيرا لمناقشه تأثير كورونا والتحديات ضمن أعمال UNODC

شاركت الدكتور غادة والى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في لقاء مجموعة G77 بحضور 70 سفيرًا ومندوبًا لمناقشة تأثير كوفيد-19 والتحديات

وقدمت الدكتورة غادة والى الشكر لكل الحضور لدعمهم جدول أعمال مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والروح الإيجابية والتضامن مؤكده "بالتضامن معا نحن أقوياء" جاء خلال تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "

A very engaging meeting w/#G77 countries attended by 70 ambassadors & reps. Pleased to share updates on @UNODC work, discuss COVID impact & challenges. Thank you for your support to UNODC agenda. Positive spirit & solidarity: together we are strong pic.twitter.com/i4NcoxOQyF