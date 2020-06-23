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غادة والى: لقاء 70 سفيرا لمناقشه تأثير كورونا والتحديات ضمن أعمال UNODC

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:07 م
غادة والى: لقاء 70 سفيرا لمناقشه تأثير كورونا والتحديات ضمن أعمال UNODC الدكتورة غادة والى
كتبت - هند المغربي

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شاركت الدكتور غادة والى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في لقاء مجموعة G77   بحضور 70 سفيرًا ومندوبًا لمناقشة تأثير كوفيد-19 والتحديات

 وقدمت الدكتورة غادة والى الشكر لكل الحضور لدعمهم جدول أعمال مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والروح الإيجابية والتضامن مؤكده "بالتضامن معا نحن أقوياء" جاء خلال تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "

وقى وقت سابق اكدت والى : " مقدمو الخدمات في الخطوط الأمامية، من جامعي القمامة إلى العاملين الصحيين، والشرطة إلى المعلمين: هؤلاء الأبطال يحافظون على استمرار مجتمعاتنا أثناء المخاطرة بصحتهم وحياتهم. لنقدم لهم تضحياتهم - يستحقون الحماية والدعم "جاء ذلك خلال تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك تزمانا مع احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للخدمة العامة " العاملين بالقطاع الحكومي "

 

 


غادة والى

الأمم المتحدة

كورونا

وكيل أمين عام الأمم المتحدة

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