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غادة والى: الرياضة تساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:45 م
غادة والى: الرياضة تساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الدكتورة غادة والى
ريهام عبد الله

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أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بفيينا، أن الرياضة تساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن 300 نادى حول العالم، سيحصل على "كرة" أهداف التنمية المستدامة".

وقالت غادة والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر:"سيحصل 300 نادٍ صغير لكرة القدم في جميع أنحاء العالم على "كرة أهداف التنمية المستدامة"، بفضل منظمة VIDC غير الحكومية، ومن خلال العمل الجماعي واللعب النظيف، تساعدنا الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فخورون فى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، بالشراكة مع المنظمات الرياضية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص في طرق مبتكرة وممتعة لإشراك الشباب، والمساعدة في التعافى من كوفيد 19".

الدكتورة غادة والى
الدكتورة غادة والى

 

غادة والى
غادة والى

وفى سياق آخر قالت الدكتورة غادة والى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة: " مقدمو الخدمات العامة في الخطوط الأمامية، من جامعي القمامة إلى العاملين الصحيين، والشرطة إلى المعلمين هؤلاء الأبطال يحافظون على استمرار مجتمعاتنا أثناء المخاطرة بصحتهم وحياتهم. يستحقون الحماية والدعم" جاء ذلك خلال تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك تزامنا مع احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للخدمة العامة " العاملين بالقطاع الحكومى".

 


غادة والى

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كرة التنمية المستدامة

كرة القدم

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