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عودة 1005 من العالقين بالكويت اليوم على متن 7 رحلات استثنائية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:16 م
عودة 1005 من العالقين بالكويت اليوم على متن 7 رحلات استثنائية مطار القاهرة-ارشيفيه
كتب محمود عبد الغنى

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أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني أن المطارات المصرية ستستقبل اليوم الثلاثاء على مدار الـ24 ساعة القادمه 1005 من العالقين المصريين بدولة الكويت إلى مطارات القاهرة، وسوهاج، وبرج العرب، وذلك عبر 7 رحلات إستثنائية .
 
وأوضحت المصادر، أن الجداول تضمنت 5 رحلات على متنها 730 راكب مصري إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 130 راكب إلى القاهرة، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، مشيرة إلى أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة فلاي ايجيبت، بواقع 3 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لشركة فلاي إيجيبت.
 
 
جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

الكويت

كورونا

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